Έρευνα αιχμής για την πολλαπλή σκλήρυνση στο ΕΣΥ – Κορυφαία συνεργασία με το νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ
Έρευνα αιχμής για την πολλαπλή σκλήρυνση στο ΕΣΥ – Κορυφαία συνεργασία με το νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ
Η Ελλάδα ξεκινά στρατηγική συνεργασία με το κορυφαίο νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση ιατρών και την ανάπτυξη νέων θεραπειών για την πολλαπλή σκλήρυνση
Μια στρατηγική συνεργασία στο πεδίο της έρευνας νέων θεραπειών για την πολλαπλή σκλήρυνση ξεκινά μεταξύ του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και του νοσοκομείου «Hadassah» στο Ισραήλ. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες επισφράγισε την επικείμενη ανταλλαγή τεχνογνωσίας που θα αφορά, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη ειδικών κέντρων για έρευνα εντός της χώρας μας κυτταρικών και άλλων θεραπειών με στόχο να προστεθούν στη μάχη κατά της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Στο Ιατρικό Κέντρο «Hadassah» στην Ιερουσαλήμ λειτουργεί ένα εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας της πολλαπλής σκλήρυνσης, στο πλαίσιο του Τμήματος Νευρολογίας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Δημητρίου Καρούση, του κορυφαίου Έλληνα γιατρού που εκτός από το πρωτοποριακό του έργο είναι γνωστός και για τον άδικο χαμό του γιου του, Ιωνά Καρούση πριν από δύο χρόνια. Ο 26χρονος φοιτητής Αρχιτεκτονικής στο Τελ Αβίβ έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στη Γιάφα.
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Στο Ιατρικό Κέντρο «Hadassah» στην Ιερουσαλήμ λειτουργεί ένα εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας της πολλαπλής σκλήρυνσης, στο πλαίσιο του Τμήματος Νευρολογίας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Δημητρίου Καρούση, του κορυφαίου Έλληνα γιατρού που εκτός από το πρωτοποριακό του έργο είναι γνωστός και για τον άδικο χαμό του γιου του, Ιωνά Καρούση πριν από δύο χρόνια. Ο 26χρονος φοιτητής Αρχιτεκτονικής στο Τελ Αβίβ έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στη Γιάφα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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