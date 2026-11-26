Έρευνα αιχμής για την πολλαπλή σκλήρυνση στο ΕΣΥ – Κορυφαία συνεργασία με το νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ

Η Ελλάδα ξεκινά στρατηγική συνεργασία με το κορυφαίο νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση ιατρών και την ανάπτυξη νέων θεραπειών για την πολλαπλή σκλήρυνση