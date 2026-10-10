Μήπως το «είμαι απλά κουρασμένη» κρύβει κατάθλιψη; Η ψυχολόγος εξηγεί τα κρυφά σημάδια της διαταραχής
YGEIAMOU.GR
Λίζα Βάρβογλη Κατάθλιψη

Μήπως το «είμαι απλά κουρασμένη» κρύβει κατάθλιψη; Η ψυχολόγος εξηγεί τα κρυφά σημάδια της διαταραχής

Η κατάθλιψη δεν εκδηλώνεται πάντα με δάκρυα και θλίψη, επισημαίνει η ψυχολόγος Δρ. Λίζα Βάρβογλη - Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Μήπως το «είμαι απλά κουρασμένη» κρύβει κατάθλιψη; Η ψυχολόγος εξηγεί τα κρυφά σημάδια της διαταραχής
ygeiamou.gr team
«Είμαι απλώς κουρασμένος»: μια φράση που μπορεί να κρύβει περισσότερα απ’ όσα παραδεχόμαστε. Η κατάθλιψη δεν εκδηλώνεται πάντα με δάκρυα και θλίψη, επισημαίνει σε ανάρτησή της η ψυχολόγος Δρ. Λίζα Βάρβογλη.

Επίμονη εξάντληση, εκνευρισμός ή απώλεια ενδιαφέροντος για όσα κάποτε έδιναν χαρά μπορεί να χρειάζονται εξίσου διερεύνηση. Η ίδια εξηγεί πότε είναι σημαντικό να αναζητήσουμε υποστήριξη και υπενθυμίζει: «Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι υποφέρεις αρκετά για να ζητήσεις βοήθεια».

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ygeiamou.gr team
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