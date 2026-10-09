Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας, φαγητό με δελτίο: Μετά από 322 μέρες, το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln γύρισε στη βάση του
Το αεροπλανοφόρο έμεινε σχεδόν 11 μήνες σε αποστολή, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το πλήρωμα να αντιμετωπίζει ελλείψεις τροφίμων και σοβαρή ψυχολογική πίεση - Για υπερβολές μίλησε ο Πιτ Χέγκσεθ, δεν χάθηκε ούτε ένα γεύμα, τόνισε ο κυβερνήτης
Συγγενείς και φίλοι των περίπου 5.000 μελών του πληρώματος είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην προβλήτα του Σαν Ντιέγκο, κρατώντας πανό, αμερικανικές σημαίες και πινακίδες καλωσορίσματος.
Όταν το αεροπλανοφόρο μπήκε στον Κόλπο, με τους ναύτες παραταγμένους στα καταστρώματα με τις λευκές θερινές στολές τους, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες.
The USS Abraham Lincoln and its more than 4,500 sailors and Marines returned home to San Diego on Thursday for the first time in 321 days after a long deployment that included months in the Middle East. @carterevans has more on the reunion for hundreds of family members and… pic.twitter.com/lT9tU779FW— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 8, 2026
Για πολλές οικογένειες, η επιστροφή έβαλε τέλος σε μήνες αγωνίας και περιορισμένης επικοινωνίας. «Ήταν τρομακτικό όταν περνούσαν ημέρες ή και εβδομάδες χωρίς να έχουμε νέα του», είπε η μητέρα ενός 20χρονου μέλους του πληρώματος στους New York Times, τονίζοντας πως του έστελνε αποσπάσματα από τη Βίβλο και μηνύματα ενθάρρυνσης για να τον στηρίζει.
After more than 300 days at sea, the sailors aboard the USS Abraham Lincoln aircraft carrier have returned home, arriving in San Diego, California on Thursday.— CBS News (@CBSNews) October 8, 2026
The Lincoln has been supporting the U.S. war against Iran. Its deployment included a record-setting uninterrupted time… pic.twitter.com/HrYohGHOkm
Πατέρες γνώρισαν για πρώτη φορά τα παιδιά τουςΣύμφωνα με την παράδοση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ των πρώτων που επρόκειτο να αποβιβαστούν ήταν όσοι απέκτησαν παιδιά κατά τη διάρκεια της αποστολής.
321 days. More than 260 at sea with no port call. On Oct. 8 the USS Abraham Lincoln docked in San Diego, and roughly 5,000 sailors and Marines walked off into families who had waited almost a year. Babies met their dads for the first time. Their captain said every sailor and…— Mark (@cmadsq) October 9, 2026
Ανάμεσά τους ο 21χρονος Εντουάρντο Μοράλες, ο οποίος επρόκειτο να συναντήσει για πρώτη φορά τον πέντε μηνών γιο του, Εμάνουελ. «Ήταν πολύ δύσκολο να περάσω μόνη μου τη γέννα», είπε η σύζυγός του, Λένια Μοράλες στους Times, προσθέτοντας: «Ήταν τόσο μακριά για τόσο καιρό και δεν έχει γνωρίσει ακόμη το μωρό».
It’s an emotional day in Coronado, California, as hundreds of families prepare to reunite with loved ones who were aboard the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, which has been at sea for more than 300 days. Nearly 5,000 service members were aboard the Lincoln, which has been… pic.twitter.com/tFmwETxHYP— CBS News (@CBSNews) October 8, 2026
A sailor’s wife arrived to welcome home her husband from the USS Abraham Lincoln’s historic deployment, with their 10-week-old son in her arms. Mackenzie said they'd planned the pregnancy around her husband's return, and "he's finally going to get to meet his son" after the… pic.twitter.com/wDBa5rQOkH— CBS News (@CBSNews) October 8, 2026
Σχεδόν 11 μήνες μακριά από το Σαν ΝτιέγκοΗ αποστολή του Abraham Lincoln ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2025, πριν ακόμη αρχίσει ο πόλεμος με το Ιράν. Το αεροπλανοφόρο έμεινε σχεδόν έναν μήνα συνεχόμενα στη θάλασσα πριν κάνει μια σύντομη στάση στη ναυτική βάση του Γκουάμ για ανεφοδιασμό.
Emotional scenes as the first sailors from the USS Abraham Lincoln reunite with loved ones in San Diego after a historic deployment. pic.twitter.com/6lO7MXAXeh— Pacific Wire (@JMChyno) October 8, 2026
Με συνολικά 322 ημέρες ανάπτυξης, έφτασε πολύ κοντά στο μεταπολεμικό ρεκόρ διάρκειας αποστολής αμερικανικού αεροπλανοφόρου μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.
Το ρεκόρ κατέχει το Gerald R. Ford, με αποστολή 327 ημερών. Ωστόσο, το πλήρωμά του είχε τη δυνατότητα να αποβιβαστεί σε λιμάνια της Μεσογείου και της Καραϊβικής, σε αντίθεση με το πλήρωμα του Lincoln, που για μεγάλο διάστημα δεν είχε αντίστοιχες δυνατότητες ανάπαυσης.
Emotional scenes as the first sailors from the USS Abraham Lincoln reunite with loved ones in San Diego after a historic deployment. pic.twitter.com/6lO7MXAXeh— Pacific Wire (@JMChyno) October 8, 2026
Οι ελλείψεις μετά το χτύπημα στη βάση του ΜπαχρέινΤα προβλήματα ανεφοδιασμού άρχισαν να γίνονται σοβαρά όταν το Ιράν κατέστρεψε τον βασικό κόμβο υποστήριξης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Μανάμα του Μπαχρέιν, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.
Με τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους να απειλούν (και σε αρκετές περιπτώσεις να πλήττουν) τα λιμάνια γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία άρχισαν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και άλλα εφόδια. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αναγκάστηκε να μεταφέρει τον βασικό κόμβο ανεφοδιασμού στο Ντιέγκο Γκαρσία, βρετανική κτήση στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου 2.200 μίλια μακριά.
Οι πρώτες ενδείξεις των προβλημάτων ήρθαν από τις οικογένειες των ναυτών, οι οποίες έστειλαν σε δημοσιογράφους φωτογραφίες από ιδιαίτερα περιορισμένες μερίδες φαγητού. Πολλοί συγγενείς προσπάθησαν να αποστείλουν πακέτα με τρόφιμα και άλλα είδη, όμως αρκετά χάθηκαν, καταστράφηκαν ή έφτασαν μήνες αργότερα.
Images of food being served to sailors on the USS Abraham Lincoln and USS Tripoli, published by USA Today.— Evan Hill (@evanhill) April 16, 2026
Supplies "are going to get really low" and "morale is going to be at an all-time low," one sailor messaged his mother: https://t.co/di0KUEohvI pic.twitter.com/ZcuBNw1k8i
Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίαςΤα προβλήματα δεν περιορίστηκαν στον ανεφοδιασμό.
Τον επόμενο μήνα, απαντώντας σε ερωτήσεις Δημοκρατικών βουλευτών, ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού, Χουνγκ Κάο αναγνώρισε ότι οκτώ μέλη της ομάδας κρούσης του Lincoln είχαν επιχειρήσει να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Ένας ναύτης πήδηξε στη θάλασσα, ενώ ένας δεύτερος προσπάθησε να κάνει το ίδιο, αλλά εμποδίστηκε από συναδέλφους του.
Ορισμένα μέλη του πληρώματος που μίλησαν μετά την επιστροφή τους, περιέγραψαν τις δυσκολίες ως μέρος των απαιτήσεων μιας πολεμικής αποστολής. Άλλοι, ωστόσο, ανέφεραν ότι θα χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη για να διαχειριστούν όσα έζησαν.
Μέλη των οικογενειών επιβεβαίωσαν επίσης ότι υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες το φαγητό μοιραζόταν με δελτίο. «Ήταν απαράδεκτο», είπε η Βικτώρια Τόζι, μητέρα ενός ναύτη, περιγράφοντας τις μερίδες που έβλεπε σε φωτογραφίες που της έστελνε ο γιος της.
Όταν πληροφορήθηκε ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυραύλους και drones εναντίον του αεροπλανοφόρου, τα οποία τελικά αναχαιτίστηκαν, τον ρώτησε πώς ήταν η κατάσταση πάνω στο πλοίο. «Μου είπε: "Όλοι είναι στην τσίτα"», ανέφερε.
«Δεν χάσαμε ούτε μία αποστολή»Ο κυβερνήτης του Abraham Lincoln, πλοίαρχος Ντάνιελ Τζ. Κέλερ, αναγνώρισε μετά την επιστροφή στο Σαν Ντιέγκο ότι το πλήρωμα αντιμετώπισε δυσκολίες όταν ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι το αεροπλανοφόρο διέθετε αρκετά τρόφιμα και όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.
USS Abraham Lincoln commanding officer Capt. Dan Keeler said there were suicide attempts during the ship’s deployment but no deaths. pic.twitter.com/7d2gvkQx1D— Clash Report (@clashreport) October 9, 2026
«Δεν χάσαμε ούτε μία αποστολή. Δεν έχασα ούτε ένα γεύμα. Σερβίραμε τέσσερα γεύματα την ημέρα, συνολικά 14.000 έως 16.000 γεύματα ημερησίως για ολόκληρο το πλήρωμα», είπε.
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος μετέβη με ελικόπτερο στο Lincoln την Τετάρτη για το τελευταίο τμήμα του ταξιδιού, αναγνώρισε τη μεγάλη διάρκεια της αποστολής, αλλά χαρακτήρισε υπερβολικά τα δημοσιεύματα για τα προβλήματα ανεφοδιασμού. Απένειμε επίσης στο πλήρωμα την Presidential Unit Citation, την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί σε μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού ή των Πεζοναυτών για ανδρεία.
Hegseth:— Clash Report (@clashreport) October 7, 2026
There were a few folks in the media who tried to turn USS Abraham Lincoln into some sort of a symbol of low morale or a failed mission.
When I talk to you, I know it’s the exact opposite. pic.twitter.com/16IEyBtA5V
Πάνω από 10.000 πολεμικές εξόδουςΗ επιχειρησιακή δραστηριότητα του Abraham Lincoln ήταν εξαιρετικά έντονη.
Το αεροπλανοφόρο είχε κεντρικό ρόλο στην αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν και, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι τον Αύγουστο τα αεροσκάφη του είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 εξόδους και είχαν ρίξει περισσότερα από 1,5 εκατ. λίβρες πυρομαχικών.
Flight deck footage from the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln as its embarked air wing launches strike sorties against targets in Iran. pic.twitter.com/mEN67lJIGM— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2026
Τα αεροσκάφη του έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο στην επιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
Στις αρχές Μαΐου, μαχητικό F/A-18 Super Hornet που απογειώθηκε από το Lincoln χρησιμοποίησε το πυροβόλο των 20 χιλιοστών εναντίον του πηδαλίου του ιρανικού δεξαμενόπλοιου M/T Hasna, ακινητοποιώντας το καθώς επιχειρούσε να περάσει τη γραμμή αποκλεισμού.
Έναν μήνα αργότερα, ένα άλλο Super Hornet από το ίδιο αεροπλανοφόρο έπληξε με κατευθυνόμενο πυρομαχικό το μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου M/T Marivex στον Κόλπο του Ομάν, ενώ κατευθυνόταν προς το Ιράν. Τα 24 μέλη του πληρώματος του πλοίου διασώθηκαν από στρατιωτικό ελικόπτερο του Ομάν.
Η πίεση στον αμερικανικό στόλοΟ πόλεμος με το Ιράν έχει ασκήσει τεράστια πίεση στον στόλο των 11 πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ.
Τα John C. Stennis και Harry S. Truman βρίσκονται εκτός διαθεσιμότητας λόγω ανεφοδιασμού των πυρηνικών αντιδραστήρων τους, ενώ άλλα πέντε έχουν ήδη εμπλακεί στον πόλεμο.
Το Gerald R. Ford μπήκε τον Ιούλιο σε ναυπηγείο για καθυστερημένες εργασίες συντήρησης, ενώ το περίπου 50 ετών Nimitz προγραμματίζεται να αποσυρθεί το επόμενο έτος.
Έτσι, τα Dwight D. Eisenhower, Carl Vinson και Ronald Reagan είναι τα βασικά αεροπλανοφόρα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα.
Περίπου 9,5 μήνες στη θάλασσα χωρίς διάλειμμαΣυνολικά, το πλήρωμα του Lincoln πέρασε σχεδόν 9,5 μήνες στη θάλασσα χωρίς ουσιαστική διακοπή, μέχρι το αεροπλανοφόρο να καταπλεύσει στην Πατάγια της Ταϊλάνδης στις 2 Σεπτεμβρίου για πέντε ημέρες ανάπαυσης.
Στις 18 Σεπτεμβρίου έφτασε ξανά σε αμερικανικό έδαφος, με σύντομη στάση στο Γκουάμ, όπου το πλήρωμα μπορούσε να αποβιβαστεί υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέμενε εντός της ναυτικής βάσης.
🇺🇸⚓️💩 FLASH | Un marin américain a filmé les conditions d’hygiène déplorables à bord du porte-avions américain USS Abraham Lincoln.— Cerfia (@CerfiaFR) August 17, 2026
Douches tachées, sols crasseux et toilettes bouchées : un marin filme les sanitaires du navire avant de lâcher, sarcastique : « Rejoins la Navy,…
Με την επιστροφή του πλέον στο Σαν Ντιέγκο, οι ναύτες θα έχουν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους.
Συνήθως, όταν ένα πολεμικό πλοίο επιστρέφει από τόσο μεγάλη αποστολή, περίπου το μισό πλήρωμα λαμβάνει άδεια δύο εβδομάδων. Το υπόλοιπο συνεχίζει με κανονικό ωράριο εργασίας, αλλά επιστρέφει καθημερινά στο σπίτι. Μετά τις δύο εβδομάδες, οι δύο ομάδες εναλλάσσονται.
Για τις οικογένειες που περίμεναν στην προβλήτα, όμως, το σημαντικότερο ήταν ότι η πολύμηνη αποστολή είχε επιτέλους τελειώσει. «Ο γιος μου με κάνει πολύ περήφανο», είπε ένας απόστρατος, συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του. «Χαίρομαι που εκείνος και το υπόλοιπο πλήρωμα επέστρεψαν ασφαλείς. Ήταν δύσκολα εκεί έξω. Μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη αποστολή. Τώρα, όμως, είναι πίσω».
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