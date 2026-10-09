Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Η απόφαση «επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα, που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Τα κυριότερα έργα που δρομολογούνται