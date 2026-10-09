Πλασμαφαίρεση: Πόσο ασφαλής είναι και πότε μπορεί να σώσει τη ζωή – Δύο ειδικοί εξηγούν

Η πλασμαφαίρεση βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, δημιουργώντας ερωτήματα για την ασφάλειά της. Δύο ειδικοί εξηγούν πώς γίνεται, πότε μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια και γιατί δεν έχει καμία σχέση με πρακτικές «αποτοξίνωσης»