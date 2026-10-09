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Πλασμαφαίρεση: Πόσο ασφαλής είναι και πότε μπορεί να σώσει τη ζωή – Δύο ειδικοί εξηγούν
YGEIAMOU.GR
Πλασμαφαίρεση Θεραπευτική πλασμαφαίρεση Πλάσμα

Πλασμαφαίρεση: Πόσο ασφαλής είναι και πότε μπορεί να σώσει τη ζωή – Δύο ειδικοί εξηγούν

Η πλασμαφαίρεση βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, δημιουργώντας ερωτήματα για την ασφάλειά της. Δύο ειδικοί εξηγούν πώς γίνεται, πότε μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια και γιατί δεν έχει καμία σχέση με πρακτικές «αποτοξίνωσης»

Πλασμαφαίρεση: Πόσο ασφαλής είναι και πότε μπορεί να σώσει τη ζωή – Δύο ειδικοί εξηγούν
ygeiamou.gr team
Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης έχει βρεθεί η πλασμαφαίρεση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκαλώντας ερωτήματα και ανησυχία σε ασθενείς.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ο καθηγητής Θεραπευτικής-Ογκολογίας-Αιματολογίας, διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Θάνος Δημόπουλος και ο αιματολόγος Κωνσταντίνος Γιάννακας, η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (πλασμαφαίρεση) αποτελεί ιατρική πράξη με συγκεκριμένες ενδείξεις, προϋποθέσεις ασφαλείας και σαφή όρια εφαρμογής.

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ygeiamou.gr team
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