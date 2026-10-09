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«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση» λέει το Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι
ΚΟΣΜΟΣ
Νόμπελ Ειρήνης Νόμπελ Ισραήλ ΟΗΕ

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση» λέει το Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει πως πρόκειται για «αποκρουστική εργαλειοποίηση ενός βραβείου σε όπλο για τη νομιμοποίηση του μίσους και των προκαταλήψεων κατά του Ισραήλ» - Η 85χρονη Πιλάι τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση» λέει το Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι
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Το Ισραήλ υποστήριξε σήμερα ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2026 που απονεμήθηκε στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις» και ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση».

Η 85χρονη Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν υπήρχε βραβείο για τα ψέματα, το μίσος και τις συκοφαντίες, η Νάβι Πιλάι δεν θα ήταν απλώς μια υποψήφια. Θα ήταν η κορυφαία υποψήφια. Ο ρόλος της στην αμείλικτη, πολιτικά υποκινούμενη δαιμονοποίηση του Ισραήλ και στην προώθηση του "γενοΨΕΜΑΤΟΣ" μιλάει από μόνος του», αναφέρει.

«Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι δεν αποτελεί αναγνώριση της δικαιοσύνης. Είναι η αποκρουστική εργαλειοποίηση ενός βραβείου σε όπλο για τη νομιμοποίηση του μίσους και των προκαταλήψεων κατά του Ισραήλ», συνεχίζει. 

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», έγραψε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X.

Ποια είναι η Νάβι Πιλάι

Η 85χρονη Πιλάι διετέλεσε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 ως το 2014.

Επίσης ήταν η πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής και έχει υπάρξει δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στη Χάγη και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα.

«Η φετινή βραβευθείσα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και η γενοκτονία θα διωχθούν ποινικά», επεσήμανε η Επιτροπή Νόμπελ σε ανακοίνωσή της, στην οποία χαιρετίζει το εξαιρετικό «θάρρος» και την «ακεραιότητα» της Πιλάι.

«Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υπαρξιακές προκλήσεις - κυρίως έναν αριθμό πολέμων και συγκρούσεων που δεν έχει γνωρίσει ο κόσμος εδώ και καιρό- το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί απλώς συμπλήρωμα στην ειρήνη και την ασφάλεια. Αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα», πρόσθεσε η επιτροπή.

Από νεαρή δικηγόρος με καταγωγή από την Ινδία στη Νότια Αφρική την εποχή του απαρτχάιντ η Πιλάι έγινε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ και απέδειξε ότι γνωρίζει να διαχειρίζεται δύσκολες υποθέσεις.

Η καριέρα της την οδήγησε από τα δικαστήρια της Νότιας Αφρικής, όπου υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του απαρτχάιντ και πέτυχε την παροχή κρίσιμων δικαιωμάτων σε πολιτικούς κρατούμενους, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και το ΔΠΔ.

Εξάλλου ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων.

Η Πιλάι καταγγέλλει το γεγονός ότι έκτοτε τη χαρακτηρίζουν «αντισημίτρια» και επικρίνει τις εκκλήσεις όσων μέσω του διαδικτύου καλούν τις ΗΠΑ να της επιβάλλουν κυρώσεις, όπως έχει ήδη κάνει η Ουάσινγκτον ει βάρος της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, δικαστών του ΔΠΔ και παλαιστινιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Σήμερα η Πιλάι είναι δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στην προσφυγή της Γκάμπιας εναντίον της Μιανμάρ για εγκλήματα πολέμου.
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