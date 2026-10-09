«Όχι» του ΠΟΥ σε φάρμακα παχυσαρκίας για παιδιά κάτω των 10 – Τι ισχύει για τους εφήβους
«Όχι» του ΠΟΥ σε φάρμακα παχυσαρκίας για παιδιά κάτω των 10 – Τι ισχύει για τους εφήβους
Πότε εξετάζονται οι θεραπείες στους εφήβους - Στην Ελλάδα, υπερβάλλον βάρος είχε το 33% των κοριτσιών και το 41% των αγοριών 7-9 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του 2022-2024
Διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές ανά ηλικία προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας.
Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, ο ΠΟΥ δεν συστήνει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας ή βαριατρική χειρουργική.
Στους εφήβους, οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να εξεταστούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με εξειδικευμένη αξιολόγηση και μακροχρόνια παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, ο ΠΟΥ δεν συστήνει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας ή βαριατρική χειρουργική.
Στους εφήβους, οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να εξεταστούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με εξειδικευμένη αξιολόγηση και μακροχρόνια παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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