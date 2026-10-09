ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

«Όχι» του ΠΟΥ σε φάρμακα παχυσαρκίας για παιδιά κάτω των 10 – Τι ισχύει για τους εφήβους
YGEIAMOU.GR
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Παιδική παχυσαρκία Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

«Όχι» του ΠΟΥ σε φάρμακα παχυσαρκίας για παιδιά κάτω των 10 – Τι ισχύει για τους εφήβους

Πότε εξετάζονται οι θεραπείες στους εφήβους - Στην Ελλάδα, υπερβάλλον βάρος είχε το 33% των κοριτσιών και το 41% των αγοριών 7-9 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του 2022-2024

«Όχι» του ΠΟΥ σε φάρμακα παχυσαρκίας για παιδιά κάτω των 10 – Τι ισχύει για τους εφήβους
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές ανά ηλικία προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας.

Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, ο ΠΟΥ δεν συστήνει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας ή βαριατρική χειρουργική.

Στους εφήβους, οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να εξεταστούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με εξειδικευμένη αξιολόγηση και μακροχρόνια παρακολούθηση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης