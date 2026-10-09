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Ελλάδα–ΗΠΑ: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε φάρμακο και βιοτεχνολογία – «Αγκάθι» το clawback
YGEIAMOU.GR
Φαρμακευτική Πολιτική Clawback Φαρμακοβιομηχανία

Ελλάδα–ΗΠΑ: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε φάρμακο και βιοτεχνολογία – «Αγκάθι» το clawback

Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ενίσχυση επενδύσεων των αμερικανικών φαρμακευτικών εταιρειών - Ωστόσο, το υψηλό clawback δημιουργεί αβεβαιότητα και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον

Ελλάδα–ΗΠΑ: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε φάρμακο και βιοτεχνολογία – «Αγκάθι» το clawback
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Η ανάπτυξη και η περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας των φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών εταιρειών στην Ελλάδα βρίσκονται σταθερά στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου Αθήνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα συζητήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο να έχει κεντρικό ρόλο στην ατζέντα των επαφών. Παραμένει, πάντως, ένα ζήτημα που επανέρχεται σταθερά στον ευρύτερο διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η παρουσία της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, αναζητούνται τρόποι ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά για τις επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παρουσίας αμερικανικών εταιρειών στην ελληνική αγορά.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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