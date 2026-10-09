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Μαρία Σολωμού για Μάριο Αθανασίου με αφορμή την κόντρα Βίσση - Καρβέλα: Θα έκανα πίσω αν ερχόμασταν σε ρήξη, έχουμε ένα παιδί μαζί
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Μαρία Σολωμού Μάριος Αθανασίου Άννα Βίσση Νίκος Καρβέλας

Μαρία Σολωμού για Μάριο Αθανασίου με αφορμή την κόντρα Βίσση - Καρβέλα: Θα έκανα πίσω αν ερχόμασταν σε ρήξη, έχουμε ένα παιδί μαζί

Δεν μπορώ να έχω άποψη για όλο αυτό που έχει συμβεί, με στενοχωρεί, είπε η ηθοποιός για την αντιπαράθεση ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον συνθέτη

Μαρία Σολωμού για Μάριο Αθανασίου με αφορμή την κόντρα Βίσση - Καρβέλα: Θα έκανα πίσω αν ερχόμασταν σε ρήξη, έχουμε ένα παιδί μαζί
Ιωάννα Μαρίνου
28 ΣΧΟΛΙΑ
Με αφορμή την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μάριο Αθανασίου, τονίζοντας πως θα έκανε πίσω σε περίπτωση ρήξης, καθώς έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» μιλώντας μεταξύ άλλων για την επικοινωνία που κρατάει με τον Μάριο Αθανασίου όλα αυτά τα χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Σε ερώτηση που δέχτηκε η ηθοποιός σχετικά με τη δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον συνθέτη, η Μαρία Σολωμού εξέφρασε τη γνώμη της βασισμένη στην προσωπική της εμπειρία από την καλή σχέση που κρατάει με τον πατέρα του παιδιού της, κάτι που μέχρι πρότινος ίσχυε και για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η ηθοποιός εξήγησε πως, παρά τις διαφορές που κατά καιρούς μπορεί να έχει με τον Μάριο Αθανασίου, θεωρεί σημαντικό να αποφεύγονται οι εντάσεις, καθώς τους συνδέει ο γιος τους: «Μέσα στα χρόνια τα έχουμε πολύ καλά με τον Μάριο. Δεν συνεργαζόμαστε όμως. Όσες φορές έχω συνεργαστεί, είναι υπέροχος ο Μάριος. Στην πραγματικότητά μας, ούτε εγώ συνεργάζομαι 100% με τον Μάριο. Είμαστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν πιστεύω ποτέ και θα έκανα εγώ πίσω 100% να ερχόμουν σε ρήξη με τον Μάριο, γιατί έχουμε ένα παιδί μαζί. Αυτό το πράγμα, όσο χρονών και να είναι το παιδί δεν θα ήθελα ποτέ να υπάρχει ούτε σαν ιδέα, ούτε σαν εικόνα. Βέβαια έχουμε τσακωθεί και έχουμε διαφωνήσει  πολλές φορές. Κάποια στιγμή, κάποιος θα κάνει πίσω οπωσδήποτε».

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Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού τοποθετήθηκε για την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, σχολιάζοντας ότι γνωρίζει και τους δύο, χωρίς ωστόσο να διατηρεί στενή φιλική σχέση μαζί τους. Μιλώντας ειδικότερα για τον συνθέτη, τον περιέγραψε ως έναν ιδιόρρυθμο και ευφυή άνθρωπο, ενώ παραδέχτηκε πως τη στενοχωρεί η εξέλιξη της μεταξύ τους διαμάχης.

Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Την Άννα και τον Νίκο τους ξέρω και τους δύο, δεν έχουμε κάνει παρέα. Η Άννα μου έχει γνωρίσει τον Νίκο. Εγώ τον Νίκο, τον έχω γνωρίσει και από άλλη μεριά καλύτερα και έχουμε μιλήσει και αρκετά μαζί. Είναι ένας πολύ ιδιόρρυθμος άνθρωπος, είναι πανέξυπνος, ευφυής και μάλιστα έβλεπα πόσο πολύ αγαπιούνται με την Άννα. Δεν μπορώ να έχω άποψη για όλο αυτό που έχει συμβεί, με στενοχωρεί».

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και την απόφασή της να περάσει ένα διάστημα χωρίς σχέση. Όπως εξήγησε, έχει επιλέξει συνειδητά να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της: «Διανύω μία περίοδο μοναχικότητας. Τα ταξίδια τα κάνω τις περισσότερες φορές με την παρέα μου ή μόνη μου. Τα τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει πολύ συνειδητά να κάτσω με τον εαυτό μου, γιατί κάποια στιγμή ρώτησα πότε συνέβη ξανά αυτό και δεν έβρισκα απάντηση. Ήμουν από σχέση σε σχέση, εγώ έχω και τη ροπή μου στον έρωτα. Έκανα σοβαρές σχέσεις, αλλά και σχέσεις αστειότητες, που και αυτές έχουν τη χρησιμότητά τους. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι αφού δεν ικανοποιεί 100% αυτό που βλέπω και η συνθήκη, γιατί κρατάω αυτή τη συνθήκη; Και είπα "θέλω να κάτσω μόνη μου μέχρι νεωτέρας"».

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Ιωάννα Μαρίνου
28 ΣΧΟΛΙΑ

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