Ο Ρέινολντς απαιτούσε από την εταιρεία παραγωγής του It Ends with Us να υπερασπιστεί τη Λάιβλι: Τα οργισμένα μηνύματά του
Ο Ρέινολντς απαιτούσε από την εταιρεία παραγωγής του It Ends with Us να υπερασπιστεί τη Λάιβλι: Τα οργισμένα μηνύματά του
Πρέπει επιτέλους να αναλάβει ουσιαστική δράση, φτάνει πια, έγραφε ο ηθοποιός την περιόδο που η σύζυγός του δεχόταν κριτική για τη συμπεριφορά της κατά την προώθηση του φιλμ
Έντονες πιέσεις στη Sony Pictures είχε ασκήσει ο Ράιαν Ρέινολντς, απαιτώντας από την εταιρεία να υπερασπιστεί δημόσια τη σύζυγό του, Μπλέικ Λάιβλι, την περίοδο που εκείνη δεχόταν σφοδρή κριτική για τη συμπεριφορά της κατά την προώθηση της ταινίας «It Ends with Us».
Αυτό προκύπτει από μηνύματα που αντάλλαξε ο ηθοποιός με ατζέντη καλλιτεχνών τον Αύγουστο του 2024, τα οποία περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική διαμάχη της Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι και έφερε στο φως της δημοσιότητας το Page Six.
Τα έγγραφα, που είχαν κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2025, περιλαμβάνουν συνομιλίες μεταξύ του 49χρονου Ρέινολντς και του ατζέντη Γουόρεν Ζαβάλα, στις 17 Αυγούστου 2024. Σε αυτές, ο πρωταγωνιστής του «Deadpool» εμφανίζεται ιδιαίτερα εξοργισμένος με τη στάση της Sony, την οποία κατηγορεί ότι δεν προστάτευσε τη σύζυγό του απέναντι στις επιθέσεις που δεχόταν.
Εκείνη την περίοδο, η Μπλέικ Λάιβλι είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο προωθούσε την ταινία, που πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία.
Ιδιαίτερες αντιδράσεις είχε προκαλέσει η προτροπή της προς τους θεατές να πάρουν τις φίλες τους, να φορέσουν τα λουλουδάτα τους και να πάνε στον κινηματογράφο. Παράλληλα, είχε κατηγορηθεί ότι αξιοποιούσε την περιοδεία προώθησης της ταινίας για να διαφημίσει τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και τη σειρά της με ποτά.
Στα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν, ο Ρέινολντς ζητούσε από τη Sony να εκδώσει άμεσα ανακοίνωση και να αρχίσει να υπερασπίζεται τη Λάιβλι, υποστηρίζοντας ότι τα αρνητικά δημοσιεύματα αποτελούσαν μέρος μιας «συστηματικής και συντονισμένης εκστρατείας» από ομάδα διαχείρισης κρίσεων δημοσίων σχέσεων.
Ο Ζαβάλα προσπάθησε να τον κατευνάσει, προτείνοντας να μιλήσουν δημόσια άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με την ηθοποιό και μπορούσαν να καταθέσουν θετικές εμπειρίες. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ομάδα του Μπαλντόνι ενδεχομένως διέθετε υλικό που σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει για να παρουσιάσει αρνητικά τη Λάιβλι.
Ωστόσο, ο Ρέινολντς επέμεινε ότι η Sony έπρεπε να πάρει ξεκάθαρη θέση. «Πρέπει να το παρουσιάσουν με τον σωστό τρόπο! Δεν είναι δύσκολο. Φαίνεται σαν να προσπαθούν να κρατήσουν λεπτές ισορροπίες. Πρέπει απλώς να αντιμετωπίσουν το θέμα κατά μέτωπο, γαμώτο», έγραψε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο μήνυμα, κατηγόρησε την εταιρεία ότι είχε εγκαταλείψει τη σύζυγό του, χαρακτηρίζοντας τη στάση της «ασυγχώρητη». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε συντάξει ο ίδιος ένα προσχέδιο ανακοίνωσης για τη Sony, το οποίο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. «Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως. Είναι το πιο ανησυχητικό πράγμα που έχω δει ποτέ σε αυτή τη βιομηχανία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η Sony πρέπει επιτέλους να αναλάβει ουσιαστική δράση. Φτάνει πια».
Αυτό προκύπτει από μηνύματα που αντάλλαξε ο ηθοποιός με ατζέντη καλλιτεχνών τον Αύγουστο του 2024, τα οποία περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική διαμάχη της Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι και έφερε στο φως της δημοσιότητας το Page Six.
Τα έγγραφα, που είχαν κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2025, περιλαμβάνουν συνομιλίες μεταξύ του 49χρονου Ρέινολντς και του ατζέντη Γουόρεν Ζαβάλα, στις 17 Αυγούστου 2024. Σε αυτές, ο πρωταγωνιστής του «Deadpool» εμφανίζεται ιδιαίτερα εξοργισμένος με τη στάση της Sony, την οποία κατηγορεί ότι δεν προστάτευσε τη σύζυγό του απέναντι στις επιθέσεις που δεχόταν.
Εκείνη την περίοδο, η Μπλέικ Λάιβλι είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο προωθούσε την ταινία, που πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία.
Ιδιαίτερες αντιδράσεις είχε προκαλέσει η προτροπή της προς τους θεατές να πάρουν τις φίλες τους, να φορέσουν τα λουλουδάτα τους και να πάνε στον κινηματογράφο. Παράλληλα, είχε κατηγορηθεί ότι αξιοποιούσε την περιοδεία προώθησης της ταινίας για να διαφημίσει τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και τη σειρά της με ποτά.
Ryan Reynolds makes desperate attempt to save Blake Lively’s reputation in shocking private text messages https://t.co/63psVtsJpT pic.twitter.com/qu18HPuP9f— Page Six (@PageSix) October 9, 2026
Ο Ζαβάλα προσπάθησε να τον κατευνάσει, προτείνοντας να μιλήσουν δημόσια άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με την ηθοποιό και μπορούσαν να καταθέσουν θετικές εμπειρίες. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ομάδα του Μπαλντόνι ενδεχομένως διέθετε υλικό που σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει για να παρουσιάσει αρνητικά τη Λάιβλι.
Ωστόσο, ο Ρέινολντς επέμεινε ότι η Sony έπρεπε να πάρει ξεκάθαρη θέση. «Πρέπει να το παρουσιάσουν με τον σωστό τρόπο! Δεν είναι δύσκολο. Φαίνεται σαν να προσπαθούν να κρατήσουν λεπτές ισορροπίες. Πρέπει απλώς να αντιμετωπίσουν το θέμα κατά μέτωπο, γαμώτο», έγραψε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο μήνυμα, κατηγόρησε την εταιρεία ότι είχε εγκαταλείψει τη σύζυγό του, χαρακτηρίζοντας τη στάση της «ασυγχώρητη». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε συντάξει ο ίδιος ένα προσχέδιο ανακοίνωσης για τη Sony, το οποίο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. «Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως. Είναι το πιο ανησυχητικό πράγμα που έχω δει ποτέ σε αυτή τη βιομηχανία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η Sony πρέπει επιτέλους να αναλάβει ουσιαστική δράση. Φτάνει πια».
Ο ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι η εταιρεία έπρεπε να σταματήσει να αποφεύγει την αντιπαράθεση και να αναλάβει δράση, καθώς, όπως ισχυριζόταν, οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις εναντίον της Λάιβλι δεν αντιμετώπιζαν καμία συνέπεια. Αναφερόμενος προσωπικά στον Μπαλντόνι, σημείωσε ότι «πρέπει να δει ότι ένα ολόκληρο στούντιο γνωρίζει τι κάνει».
Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 9 Αυγούστου, ο Ρέινολντς είχε εκφράσει στον Ζαβάλα την έντονη απογοήτευσή του για τις διαδικτυακές επιθέσεις που δεχόταν η σύζυγός του, τονίζοντας ότι είχε θυσιάσει πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά της για τις ανάγκες της ταινίας.
«Θα έπρεπε να προστατεύουν την Μπλέικ», έγραψε, κατηγορώντας τη Sony ότι είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ηθοποιός δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να αναλάβει η ίδια την ευθύνη να διαχειριστεί την κατάσταση.
Η Sony εξέδωσε τελικά ανακοίνωση υποστήριξης προς τη Λάιβλι τον Δεκέμβριο του 2024, αφότου η ηθοποιός κατηγόρησε δημόσια τον Μπαλντόνι, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία και πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της, για σεξουαλική παρενόχληση και ενορχήστρωση εκστρατείας δυσφήμησης σε βάρος της.
«Έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν την υποστήριξή μας προς την Μπλέικ σε σχέση με τη δουλειά της στην ταινία και για την ταινία. Σήμερα επαναλαμβάνουμε αυτή τη στήριξη με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο», είχε αναφέρει εκπρόσωπος της Sony Pictures Entertainment, καταδικάζοντας παράλληλα τις επιθέσεις.
Η πολύκροτη δικαστική διαμάχη της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι είχε προγραμματιστεί να οδηγηθεί σε δίκη τον Μάιο, αφού προηγουμένως είχαν απορριφθεί οι 10 από τις 13 αξιώσεις της ηθοποιού εναντίον του σκηνοθέτη. Ωστόσο, κατέληξαν σε συμβιβασμό δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης.
Στη συνέχεια, η Λάιβλι διεκδίκησε από τον Μπαλντόνι περίπου 7,5 εκατομμύρια δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 539.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα, όμως τον Αύγουστο της επιδικάστηκαν μόλις 400.000 δολάρια.
Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 9 Αυγούστου, ο Ρέινολντς είχε εκφράσει στον Ζαβάλα την έντονη απογοήτευσή του για τις διαδικτυακές επιθέσεις που δεχόταν η σύζυγός του, τονίζοντας ότι είχε θυσιάσει πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά της για τις ανάγκες της ταινίας.
«Θα έπρεπε να προστατεύουν την Μπλέικ», έγραψε, κατηγορώντας τη Sony ότι είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ηθοποιός δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να αναλάβει η ίδια την ευθύνη να διαχειριστεί την κατάσταση.
Η Sony εξέδωσε τελικά ανακοίνωση υποστήριξης προς τη Λάιβλι τον Δεκέμβριο του 2024, αφότου η ηθοποιός κατηγόρησε δημόσια τον Μπαλντόνι, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία και πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της, για σεξουαλική παρενόχληση και ενορχήστρωση εκστρατείας δυσφήμησης σε βάρος της.
«Έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν την υποστήριξή μας προς την Μπλέικ σε σχέση με τη δουλειά της στην ταινία και για την ταινία. Σήμερα επαναλαμβάνουμε αυτή τη στήριξη με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο», είχε αναφέρει εκπρόσωπος της Sony Pictures Entertainment, καταδικάζοντας παράλληλα τις επιθέσεις.
Η πολύκροτη δικαστική διαμάχη της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι είχε προγραμματιστεί να οδηγηθεί σε δίκη τον Μάιο, αφού προηγουμένως είχαν απορριφθεί οι 10 από τις 13 αξιώσεις της ηθοποιού εναντίον του σκηνοθέτη. Ωστόσο, κατέληξαν σε συμβιβασμό δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης.
Στη συνέχεια, η Λάιβλι διεκδίκησε από τον Μπαλντόνι περίπου 7,5 εκατομμύρια δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 539.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα, όμως τον Αύγουστο της επιδικάστηκαν μόλις 400.000 δολάρια.
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