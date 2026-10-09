Ο Ρέινολντς απαιτούσε από την εταιρεία παραγωγής του It Ends with Us να υπερασπιστεί τη Λάιβλι: Τα οργισμένα μηνύματά του

Ο ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι η εταιρεία έπρεπε να σταματήσει να αποφεύγει την αντιπαράθεση και να αναλάβει δράση, καθώς, όπως ισχυριζόταν, οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις εναντίον της Λάιβλι δεν αντιμετώπιζαν καμία συνέπεια. Αναφερόμενος προσωπικά στον Μπαλντόνι, σημείωσε ότι «πρέπει να δει ότι ένα ολόκληρο στούντιο γνωρίζει τι κάνει».Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 9 Αυγούστου, ο Ρέινολντς είχε εκφράσει στον Ζαβάλα την έντονη απογοήτευσή του για τις διαδικτυακές επιθέσεις που δεχόταν η σύζυγός του, τονίζοντας ότι είχε θυσιάσει πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά της για τις ανάγκες της ταινίας.«Θα έπρεπε να προστατεύουν την Μπλέικ», έγραψε, κατηγορώντας τη Sony ότι είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ηθοποιός δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να αναλάβει η ίδια την ευθύνη να διαχειριστεί την κατάσταση.Η Sony εξέδωσε τελικά ανακοίνωση υποστήριξης προς τη Λάιβλι τον Δεκέμβριο του 2024, αφότου η ηθοποιός κατηγόρησε δημόσια τον Μπαλντόνι, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία και πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της, για σεξουαλική παρενόχληση και ενορχήστρωση εκστρατείας δυσφήμησης σε βάρος της.«Έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν την υποστήριξή μας προς την Μπλέικ σε σχέση με τη δουλειά της στην ταινία και για την ταινία. Σήμερα επαναλαμβάνουμε αυτή τη στήριξη με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο», είχε αναφέρει εκπρόσωπος της Sony Pictures Entertainment, καταδικάζοντας παράλληλα τις επιθέσεις.Η πολύκροτη δικαστική διαμάχη της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι είχε προγραμματιστεί να οδηγηθεί σε δίκη τον Μάιο, αφού προηγουμένως είχαν απορριφθεί οι 10 από τις 13 αξιώσεις της ηθοποιού εναντίον του σκηνοθέτη. Ωστόσο, κατέληξαν σε συμβιβασμό δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης.Στη συνέχεια, η Λάιβλι διεκδίκησε από τον Μπαλντόνι περίπου 7,5 εκατομμύρια δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 539.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα, όμως τον Αύγουστο της επιδικάστηκαν μόλις 400.000 δολάρια.