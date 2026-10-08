9 στα 10 άτομα με προβλήματα όρασης χρειάζονται καθημερινή βοήθεια – Τι τα δυσκολεύει περισσότερο
YGEIAMOU.GR
Οπτική αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Όρασης

9 στα 10 άτομα με προβλήματα όρασης χρειάζονται καθημερινή βοήθεια – Τι τα δυσκολεύει περισσότερο

Νέα ανάλυση της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών καταγράφει δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση και την κινητικότητα, με την οικογένεια να αποτελεί την κύρια πηγή υποστήριξης για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία όρασης

9 στα 10 άτομα με προβλήματα όρασης χρειάζονται καθημερινή βοήθεια – Τι τα δυσκολεύει περισσότερο
ygeiamou.gr team
Την ανάγκη καθημερινής υποστήριξης για άτομα με σοβαρή αναπηρία όρασης αναδεικνύουν τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.): εννέα στους δέκα συμμετέχοντες χρειάζονται βοήθεια από τρίτους για την προσωπική φροντίδα και τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, ενώ περισσότεροι από τους μισούς αναφέρουν μεγάλες δυσκολίες ή αδυναμία να αυτοεξυπηρετηθούν. Την υποστήριξη αναλαμβάνουν κυρίως συγγενικά πρόσωπα, ενώ περιορισμένη καταγράφεται η συμβολή οργανωμένων υπηρεσιών, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η Π.Ε.Α. παρουσιάζει τα ευρήματα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, στις 8 Οκτωβρίου, στρέφοντας την προσοχή στις ανάγκες φροντίδας, αποκατάστασης και κοινωνικής υποστήριξης των ανθρώπων με αναπηρία όρασης. Η ανάλυση αξιοποιεί δεδομένα της Έρευνας Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019, με πρώτη δημοσιοποίηση των στοιχείων το 2020.

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ygeiamou.gr team
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