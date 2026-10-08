9 στα 10 άτομα με προβλήματα όρασης χρειάζονται καθημερινή βοήθεια – Τι τα δυσκολεύει περισσότερο

Νέα ανάλυση της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών καταγράφει δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση και την κινητικότητα, με την οικογένεια να αποτελεί την κύρια πηγή υποστήριξης για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία όρασης