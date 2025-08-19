Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματος για την υγεία μας – Ποιες ασθένειες «μυρίζουν» περίεργα

Από τον ιδρώτα μέχρι την αναπνοή, οι αλλαγές στις σωματικές οσμές μπορεί να προειδοποιούν για ασθένειες ακόμα και χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα