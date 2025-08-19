Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματος για την υγεία μας – Ποιες ασθένειες «μυρίζουν» περίεργα
Από τον ιδρώτα μέχρι την αναπνοή, οι αλλαγές στις σωματικές οσμές μπορεί να προειδοποιούν για ασθένειες ακόμα και χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα
Οι άνθρωποι εκπέμπουμε μέσω των πόρων και της αναπνοής μας μία ποικιλία οσμηρών χημικών ενώσεων. Ορισμένες από αυτές μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, οι ενδείξεις από τις μυρωδιές θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη διάγνωση ασθενειών.
Η ιδέα ότι οι ασθένειες μπορούν να «μυρίζουν» παράξενα ίσως ακούγεται περίεργη, αλλά η περίπτωση της Σκωτσέζας Joy Milne έρχεται να επιβεβαίωσει αυτό που ίσως μέχρι σήμερα δεν πιστεύαμε. Η Milne, πρώην νοσοκόμα, διαπίστωσε ότι μπορούσε να ανιχνεύσει τη νόσο του Πάρκινσον μέσω της μυρωδιάς. Όταν ο σύζυγός της διαγνώστηκε με Πάρκινσον, παρατήρησε έναν νέο, χαρακτηριστικό άρωμα που αναπτύχθηκε στην παρουσία του. Αργότερα, όταν συμμετείχε σε συνάντηση ομάδας ασθενών, παρατήρησε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ίδια μυρωδιά.
