Κυρίαρχο το στίγμα για τις ψυχικές διαταραχές στην ελληνική κοινωνία – Το μήνυμα των ειδικών

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία τονίζει την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των ατόμων με βιωμένες εμπειρίες στη λήψη αποφάσεων και στην οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας