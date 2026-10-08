Κυρίαρχο το στίγμα για τις ψυχικές διαταραχές στην ελληνική κοινωνία – Το μήνυμα των ειδικών
Κυρίαρχο το στίγμα για τις ψυχικές διαταραχές στην ελληνική κοινωνία – Το μήνυμα των ειδικών
Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία τονίζει την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των ατόμων με βιωμένες εμπειρίες στη λήψη αποφάσεων και στην οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία έχει επανειλημμένα αναφερθεί στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που αφορούν στην ψυχική νόσο και έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση όσων πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή. Δυστυχώς, το στίγμα για τις ψυχικές διαταραχές παραμένει κυρίαρχο και στην ελληνική κοινωνία, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10/10).
Το στίγμα, σύμφωνα με τους ψυχιάτρους, άλλοτε συνδέει με αντιεπιστημονικό τρόπο τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές με την επικινδυνότητα, άλλοτε προβάλλει το ανίατο των ψυχικών διαταραχών χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει γίνει στην θεραπεία τους τις τελευταίες δεκαετίες, άλλοτε με την άρνηση αποδοχής του σύγχρονου κοινοτικού μοντέλου φροντίδας και άλλοτε παραβιάζει το ιατρικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.
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Το στίγμα, σύμφωνα με τους ψυχιάτρους, άλλοτε συνδέει με αντιεπιστημονικό τρόπο τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές με την επικινδυνότητα, άλλοτε προβάλλει το ανίατο των ψυχικών διαταραχών χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει γίνει στην θεραπεία τους τις τελευταίες δεκαετίες, άλλοτε με την άρνηση αποδοχής του σύγχρονου κοινοτικού μοντέλου φροντίδας και άλλοτε παραβιάζει το ιατρικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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