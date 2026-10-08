Γονείς: Γράψτε τώρα το παιδί σε αθλήματα και «γλιτώστε το» από κατάθλιψη αργότερα
Γονείς: Γράψτε τώρα το παιδί σε αθλήματα και «γλιτώστε το» από κατάθλιψη αργότερα
Μελέτη που παρακολούθησε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους για πάνω από 30 χρόνια συνδέει την καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα στην παιδική ηλικία με μικρότερο κίνδυνο κατάθλιψης αργότερα στη ζωή
Αν και γνωρίζουμε ότι η κίνηση στην παιδική ηλικία ωφελεί το σώμα, φαίνεται πως και η καλή φυσική κατάσταση μπορεί να συνδέεται και με την ψυχική υγεία πολλές δεκαετίες αργότερα. Σύμφωνα με νέα μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Menzies Institute for Medical Research του Πανεπιστημίου της Τασμανίας, παιδιά και έφηβοι με καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα είχαν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη ως ενήλικες.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Affective Disorders, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: οι επιστήμονες επέστρεψαν στους ίδιους ανθρώπους περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη αξιολόγησή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Affective Disorders, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: οι επιστήμονες επέστρεψαν στους ίδιους ανθρώπους περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη αξιολόγησή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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