Γονείς: Γράψτε τώρα το παιδί σε αθλήματα και «γλιτώστε το» από κατάθλιψη αργότερα
YGEIAMOU.GR
παιδική ηλικία Ψυχική υγεία

Γονείς: Γράψτε τώρα το παιδί σε αθλήματα και «γλιτώστε το» από κατάθλιψη αργότερα

Μελέτη που παρακολούθησε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους για πάνω από 30 χρόνια συνδέει την καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα στην παιδική ηλικία με μικρότερο κίνδυνο κατάθλιψης αργότερα στη ζωή

Γονείς: Γράψτε τώρα το παιδί σε αθλήματα και «γλιτώστε το» από κατάθλιψη αργότερα
Μαρία Κοτοπούλη
Αν και γνωρίζουμε ότι η κίνηση στην παιδική ηλικία ωφελεί το σώμα, φαίνεται πως και η καλή φυσική κατάσταση μπορεί να συνδέεται και με την ψυχική υγεία πολλές δεκαετίες αργότερα. Σύμφωνα με νέα μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Menzies Institute for Medical Research του Πανεπιστημίου της Τασμανίας, παιδιά και έφηβοι με καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα είχαν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη ως ενήλικες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Affective Disorders, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: οι επιστήμονες επέστρεψαν στους ίδιους ανθρώπους περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη αξιολόγησή τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης