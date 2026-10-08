Γονείς: Γράψτε τώρα το παιδί σε αθλήματα και «γλιτώστε το» από κατάθλιψη αργότερα

Μελέτη που παρακολούθησε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους για πάνω από 30 χρόνια συνδέει την καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα στην παιδική ηλικία με μικρότερο κίνδυνο κατάθλιψης αργότερα στη ζωή