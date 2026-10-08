Όχι και τόσο αθώα τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη – Πώς αυξάνουν τον κίνδυνο για την καρδιά
Όχι και τόσο αθώα τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη – Πώς αυξάνουν τον κίνδυνο για την καρδιά
Έχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες και εμπεριέχεται σε πολλά δημοφιλή προϊόντα, όπως αναψυκτικά και πρωτεϊνικές μπάρες - Τι γνωρίζουμε για την ερυθριτόλη και την επίδρασή της στην καρδιαγγειακή υγεία
Ένα δημοφιλές γλυκαντικό βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, στο στόχαστρο των ερευνητών, κυρίως για τις πιθανές επιπτώσεις του στην καρδιαγγειακή υγεία. Ο λόγος για την ερυθριτόλη, ένα συστατικό που περιέχεται σε προϊόντα όπως αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, πρωτεϊνικές μπάρες και άλλα, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες. Οι σχεδόν μηδενικές θερμίδες της και η ελάχιστη επίδραση στη γλυκόζη του αίματος και την ινσουλίνη την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για άτομα που προσπαθούν να ελέγξουν το βάρος τους ή να διαχειριστούν τον διαβήτη.
Οι πιο πρόσφατες μελέτες διερευνούν τι συμβαίνει μετά την είσοδο της ερυθριτόλης στην κυκλοφορία του αίματος. Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τα υψηλότερα επίπεδα στο αίμα με καρδιαγγειακά επεισόδια και αυξημένη πήξη του αίματος, ενώ εργαστηριακές έρευνες έχουν υποδείξει πιθανές επιδράσεις στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η ερυθριτόλη προκαλεί καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά επεισόδια, ενθαρρύνουν όμως σε πιο προσεκτική εξέταση ενός γλυκαντικού που χρησιμοποιείται ευρέως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι πιο πρόσφατες μελέτες διερευνούν τι συμβαίνει μετά την είσοδο της ερυθριτόλης στην κυκλοφορία του αίματος. Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τα υψηλότερα επίπεδα στο αίμα με καρδιαγγειακά επεισόδια και αυξημένη πήξη του αίματος, ενώ εργαστηριακές έρευνες έχουν υποδείξει πιθανές επιδράσεις στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η ερυθριτόλη προκαλεί καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά επεισόδια, ενθαρρύνουν όμως σε πιο προσεκτική εξέταση ενός γλυκαντικού που χρησιμοποιείται ευρέως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα