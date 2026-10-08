Η Κρίστα Πάικ άρχισε να περπατά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της: «Είναι ακόμη σε σύγχυση», λέει ο δικηγόρος της
Η Κρίστα Πάικ άρχισε να περπατά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της: «Είναι ακόμη σε σύγχυση», λέει ο δικηγόρος της
Η 50χρονη θανατοποινίτισσα μπορεί πλέον να κινείται μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, αλλά έχει σωματικές επιπλοκές και προβλήματα μνήμης - Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μόνιμων βλαβών
Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της Κρίστα Πάικ, της 50χρονης θανατοποινίτισσας που επέζησε από την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 30 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο BBC μέλος της νομικής της ομάδας, η Πάικ έχει αρχίσει πλέον να σηκώνεται από το κρεβάτι και να περπατά, αν και εξακολουθεί να εμφανίζει σύγχυση, προβλήματα μνήμης και σοβαρές σωματικές επιπλοκές από τη διαδικασία που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή.
Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο δικηγόρος Στίβεν Φέρελ ανέφερε ότι, παρότι δεν έχει επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της, ενημερώθηκε πως η 50χρονη κατάφερε για πρώτη φορά να κινηθεί μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. «Σήμερα σηκώθηκε και περπάτησε για πρώτη φορά, αλλά μόνο μέσα στο δωμάτιο, όχι σε μεγάλη απόσταση», δήλωσε.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο, όταν οι γιατροί και οι δικηγόροι της πίστευαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή και προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο αποσύνδεσής της από τη μηχανική υποστήριξη. Ωστόσο, η Πάικ ανέκτησε απροσδόκητα τις αισθήσεις της και άρχισε να μιλά.
Παρά τη βελτίωση της κινητικότητάς της, η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Ο Φέρελ εξήγησε ότι η Πάικ αντιμετωπίζει ακόμη τις επιπτώσεις της πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την απόπειρα εκτέλεσής της και της χορηγήθηκε σε δύο δόσεις.
«Από όσα μου έχουν περιγράψει, αντιμετωπίζει αρκετά σωματικά προβλήματα. Τα χέρια της έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα», ανέφερε. Όσον αφορά τη διανοητική της κατάσταση, ο δικηγόρος περιέγραψε μια εικόνα με θετικά αλλά και ανησυχητικά στοιχεία. «Νομίζω ότι υπάρχουν καλά και κακά νέα. Το καλό είναι ότι έχει αρκετά καλή επαφή με το περιβάλλον της, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε κάποια σύγχυση. Μπορεί πολύ εύκολα να χάσει τον ειρμό της σκέψης της και ξεχνά τι ήθελε να πει», εξήγησε.
Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι παραμένει άγνωστο αν η 50χρονη θα αναρρώσει πλήρως. «Υποθέτω ότι η κατάστασή της θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν μόνιμες βλάβες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη», σημείωσε.
Η νομική της ομάδα ζητά επίσης να της παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, θεωρώντας ότι είναι απολύτως απαραίτητη μετά την εμπειρία που βίωσε. Υπενθυμίζεται πως, σε προηγούμενη ενημέρωση, οι δικηγόροι της είχαν περιγράψει την Πάικ ως «θυμωμένη και μπερδεμένη», ενώ είχαν αποκαλύψει ότι παρέμενε δεμένη με χειροπέδες στο νοσοκομειακό της κρεβάτι.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο BBC μέλος της νομικής της ομάδας, η Πάικ έχει αρχίσει πλέον να σηκώνεται από το κρεβάτι και να περπατά, αν και εξακολουθεί να εμφανίζει σύγχυση, προβλήματα μνήμης και σοβαρές σωματικές επιπλοκές από τη διαδικασία που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή.
Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο δικηγόρος Στίβεν Φέρελ ανέφερε ότι, παρότι δεν έχει επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της, ενημερώθηκε πως η 50χρονη κατάφερε για πρώτη φορά να κινηθεί μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. «Σήμερα σηκώθηκε και περπάτησε για πρώτη φορά, αλλά μόνο μέσα στο δωμάτιο, όχι σε μεγάλη απόσταση», δήλωσε.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο, όταν οι γιατροί και οι δικηγόροι της πίστευαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή και προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο αποσύνδεσής της από τη μηχανική υποστήριξη. Ωστόσο, η Πάικ ανέκτησε απροσδόκητα τις αισθήσεις της και άρχισε να μιλά.
«Χάνει εύκολα τον ειρμό της σκέψης της»
Παρά τη βελτίωση της κινητικότητάς της, η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Ο Φέρελ εξήγησε ότι η Πάικ αντιμετωπίζει ακόμη τις επιπτώσεις της πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την απόπειρα εκτέλεσής της και της χορηγήθηκε σε δύο δόσεις.
«Από όσα μου έχουν περιγράψει, αντιμετωπίζει αρκετά σωματικά προβλήματα. Τα χέρια της έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα», ανέφερε. Όσον αφορά τη διανοητική της κατάσταση, ο δικηγόρος περιέγραψε μια εικόνα με θετικά αλλά και ανησυχητικά στοιχεία. «Νομίζω ότι υπάρχουν καλά και κακά νέα. Το καλό είναι ότι έχει αρκετά καλή επαφή με το περιβάλλον της, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε κάποια σύγχυση. Μπορεί πολύ εύκολα να χάσει τον ειρμό της σκέψης της και ξεχνά τι ήθελε να πει», εξήγησε.
Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι παραμένει άγνωστο αν η 50χρονη θα αναρρώσει πλήρως. «Υποθέτω ότι η κατάστασή της θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν μόνιμες βλάβες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη», σημείωσε.
Η νομική της ομάδα ζητά επίσης να της παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, θεωρώντας ότι είναι απολύτως απαραίτητη μετά την εμπειρία που βίωσε. Υπενθυμίζεται πως, σε προηγούμενη ενημέρωση, οι δικηγόροι της είχαν περιγράψει την Πάικ ως «θυμωμένη και μπερδεμένη», ενώ είχαν αποκαλύψει ότι παρέμενε δεμένη με χειροπέδες στο νοσοκομειακό της κρεβάτι.
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