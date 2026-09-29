Πάνω από 1 στους 4 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου πίνει ενεργειακά ποτά κάθε εβδομάδα – Τι ανησυχεί τους παιδιάτρους

Νέα ελληνικά δεδομένα δείχνουν ότι το 26,3% των μαθητών Ε' Δημοτικού – Γ' Γυμνασίου καταναλώνει ενεργειακά ποτά, ενώ 45% των 16χρονων τα έχει συνδυάσει με αλκοόλ