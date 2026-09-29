Πάνω από 1 στους 4 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου πίνει ενεργειακά ποτά κάθε εβδομάδα – Τι ανησυχεί τους παιδιάτρους
Πάνω από 1 στους 4 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου πίνει ενεργειακά ποτά κάθε εβδομάδα – Τι ανησυχεί τους παιδιάτρους
Νέα ελληνικά δεδομένα δείχνουν ότι το 26,3% των μαθητών Ε' Δημοτικού – Γ' Γυμνασίου καταναλώνει ενεργειακά ποτά, ενώ 45% των 16χρονων τα έχει συνδυάσει με αλκοόλ
Τα ενεργειακά ποτά έχουν περάσει από τη διαφήμιση και τα ράφια των καταστημάτων στην καθημερινότητα παιδιών και εφήβων, συνδεδεμένα με το διάβασμα, το gaming, τον αθλητισμό και τη νυχτερινή διασκέδαση. Δεν πρόκειται, όμως, για απλά αναψυκτικά ούτε για αθλητικά ποτά. Περιέχουν διεγερτικές ουσίες – κυρίως καφεΐνη – και συχνά σημαντικές ποσότητες ζάχαρης, ταυρίνη και γκουαρανά, η οποία αποτελεί επιπλέον πηγή καφεΐνης. Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής επισημαίνει ότι η χρήση τους από ανηλίκους χρειάζεται σαφή ενημέρωση και πρόληψη.
Τα ελληνικά δεδομένα είναι ανησυχητικά
Σε μεγάλη, εθνικά αντιπροσωπευτική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 και περιέλαβε 40.768 μαθητές Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, το 26,3% δήλωσε κατανάλωση ενεργειακών ποτών. Οι διαθέσιμες απαντήσεις ήταν «ποτέ», «1–2 φορές την εβδομάδα», «3–4 φορές την εβδομάδα» και «πάνω από 5 φορές την εβδομάδα», επομένως το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε παιδιά που ανέφεραν τουλάχιστον εβδομαδιαία κατανάλωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ελληνικά δεδομένα είναι ανησυχητικά
Σε μεγάλη, εθνικά αντιπροσωπευτική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 και περιέλαβε 40.768 μαθητές Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, το 26,3% δήλωσε κατανάλωση ενεργειακών ποτών. Οι διαθέσιμες απαντήσεις ήταν «ποτέ», «1–2 φορές την εβδομάδα», «3–4 φορές την εβδομάδα» και «πάνω από 5 φορές την εβδομάδα», επομένως το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε παιδιά που ανέφεραν τουλάχιστον εβδομαδιαία κατανάλωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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