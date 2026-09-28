Εμμηνόπαυση: Η ορμονοθεραπεία για εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις μειώνει τον καρδιακό κίνδυνο – Έχει σημασία το πότε ξεκινά

Νέα έρευνα σε περισσότερες από 2.700 γυναίκες δείχνει ότι το timing της ορμονοθεραπείας μπορεί να επηρεάσει τον καρδιακό κίνδυνο