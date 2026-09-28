Εμμηνόπαυση: Η ορμονοθεραπεία για εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις μειώνει τον καρδιακό κίνδυνο – Έχει σημασία το πότε ξεκινά
Εμμηνόπαυση: Η ορμονοθεραπεία για εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις μειώνει τον καρδιακό κίνδυνο – Έχει σημασία το πότε ξεκινά
Νέα έρευνα σε περισσότερες από 2.700 γυναίκες δείχνει ότι το timing της ορμονοθεραπείας μπορεί να επηρεάσει τον καρδιακό κίνδυνο
Η επίδραση της ορμονοθεραπείας κατά την εμμηνόπαυση στην καρδιαγγειακή υγεία αποτελεί εδώ και δεκαετίες πεδίο έντονης συζήτησης. Νέα μακροχρόνια μελέτη δείχνει ότι ένας παράγοντας μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία: Το πότε ξεκινά η θεραπεία. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Internal Medicine, γυναίκες με εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις που άρχισαν ορμονική θεραπεία κατά την περιεμμηνόπαυση ή στις αρχές της μετεμμηνόπαυσης είχαν 22% χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε σύγκριση με γυναίκες με αντίστοιχα συμπτώματα που δεν ξεκίνησαν θεραπεία.
Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη όταν η θεραπεία άρχιζε εντός 10 ετών από την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει ότι η ορμονοθεραπεία προλαμβάνει τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
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Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη όταν η θεραπεία άρχιζε εντός 10 ετών από την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει ότι η ορμονοθεραπεία προλαμβάνει τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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