Πόσο συμμορφώνονται οι παιδικοί σταθμοί με τις νέες διατροφικές οδηγίες
Πόσο συμμορφώνονται οι παιδικοί σταθμοί με τις νέες διατροφικές οδηγίες
Οι διατροφικές οδηγίες για παιδικούς σταθμούς δίνουν έμφαση σε φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης, ενώ συστήνουν αποφυγή ζάχαρης, αλλαντικών, τηγανητών και χαμηλής διατροφικής αξίας τροφίμων
Καθημερινά φρούτα και λαχανικά, περισσότερα προϊόντα ολικής άλεσης, λιγότερη ζάχαρη, καθόλου αλλαντικά, τηγανητά και τρόφιμα χαμηλής διατροφικής αξίας. Αυτό είναι το πλαίσιο των διατροφικών οδηγιών του υπουργείου Υγείας για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τα στοιχεία εφαρμογής για το σχολικό έτος 2025-2026, ωστόσο, δείχνουν ότι η συμμόρφωση παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανά κατηγορία τροφίμων.
Εγκύκλιος που υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, προβλέπει την αποφυγή γλυκισμάτων, μπισκότων, σοκολάτας, κρουασάν, πίτσας και αλμυρών σνακ, καθώς και τροφίμων με πρόσθετα και ελεύθερα σάκχαρα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Στις κατηγορίες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται επίσης οι χυμοί φρούτων, τα ζαχαρούχα γάλατα και τα επιδόρπια γάλακτος. Παράλληλα, συστήνεται περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών, ενώ δεν πρέπει να προσφέρονται αλλαντικά, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος και τηγανητά. Αντίθετα, το ελαιόλαδο αποτελεί το βασικό λίπος μαγειρέματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Εγκύκλιος που υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, προβλέπει την αποφυγή γλυκισμάτων, μπισκότων, σοκολάτας, κρουασάν, πίτσας και αλμυρών σνακ, καθώς και τροφίμων με πρόσθετα και ελεύθερα σάκχαρα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Στις κατηγορίες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται επίσης οι χυμοί φρούτων, τα ζαχαρούχα γάλατα και τα επιδόρπια γάλακτος. Παράλληλα, συστήνεται περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών, ενώ δεν πρέπει να προσφέρονται αλλαντικά, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος και τηγανητά. Αντίθετα, το ελαιόλαδο αποτελεί το βασικό λίπος μαγειρέματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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