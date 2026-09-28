Για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, καθίστε στο τραπέζι με ένα αγαπημένο πρόσωπο
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Για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, καθίστε στο τραπέζι με ένα αγαπημένο πρόσωπο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η παρουσία ενός αγαπημένου μας προσώπου δεν επηρεάζει μόνο το πώς νιώθουμε αλλά και το πώς το σώμα μας ρυθμίζει βασικές λειτουργίες

Για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, καθίστε στο τραπέζι με ένα αγαπημένο πρόσωπο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι στενές σχέσεις επηρεάζουν τη διάθεση και την ψυχική μας ευεξία. Μπορούν, όμως, να αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ρυθμίζει βασικές λειτουργίες του, από το σάκχαρο του αίματος μέχρι τη θερμοκρασία;

Μάλλον ναι, υποστηρίζει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Advances. Από ό,τι φαίνεται, η κοινωνική εγγύτητα μπορεί να κάνει την ομοιόσταση – την ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί την εσωτερική του ισορροπία παρά τις εξωτερικές μεταβολές – πιο αποτελεσματική, ένα φαινόμενο που οι ερευνητές ονομάζουν «κοινωνική φυσιολογία» (Social Physiology).

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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