Για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, καθίστε στο τραπέζι με ένα αγαπημένο πρόσωπο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η παρουσία ενός αγαπημένου μας προσώπου δεν επηρεάζει μόνο το πώς νιώθουμε αλλά και το πώς το σώμα μας ρυθμίζει βασικές λειτουργίες