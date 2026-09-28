Γιατί οι γυναίκες με καρδιά περνούν κάτω από το ραντάρ της διάγνωσης – Ελληνίδα καρδιολόγος στο Χάρβαρντ εξηγεί
Γιατί οι γυναίκες με καρδιά περνούν κάτω από το ραντάρ της διάγνωσης – Ελληνίδα καρδιολόγος στο Χάρβαρντ εξηγεί
Η κυρία Ιουλία Γράψα, επιμελήτρια Καρδιολογίας και Διευθύντρια εκπαίδευσης καρδιολογίας στο νοσοκομείο Brigham and Women's Hospital και στην Ιατρική σχολή του Harvard μιλά για την αξία των εξειδικευμένων Κέντρων Καρδιακής Υγείας Γυναικών - Εξηγεί γιατί οι γυναίκες εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται αργότερα και να υποθεραπεύονται για καρδιακές νόσους
Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στη διάγνωση της καρδιαγγειακής νόσου και, ως αποτέλεσμα, είναι πιθανότερο να χάσουν τη ζωή τους ή να εμφανίσουν σοβαρότερη νόσο. Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισότητας, η Ευρώπη χρειάζεται εξειδικευμένα κέντρα καρδιάς για γυναίκες, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal.
Η έκθεση συγκεντρώνει τα αποτελέσματα ερευνών για την καρδιαγγειακή νόσο στις γυναίκες και για τους καλύτερους τρόπους βελτίωσης της διάγνωσης και της φροντίδας. Περιγράφει επίσης λεπτομερώς πώς πρέπει να οργανώνονται και να λειτουργούν τα κέντρα υγείας για γυναίκες, ώστε να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έκθεση συγκεντρώνει τα αποτελέσματα ερευνών για την καρδιαγγειακή νόσο στις γυναίκες και για τους καλύτερους τρόπους βελτίωσης της διάγνωσης και της φροντίδας. Περιγράφει επίσης λεπτομερώς πώς πρέπει να οργανώνονται και να λειτουργούν τα κέντρα υγείας για γυναίκες, ώστε να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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