Γιατί οι γυναίκες με καρδιά περνούν κάτω από το ραντάρ της διάγνωσης – Ελληνίδα καρδιολόγος στο Χάρβαρντ εξηγεί

Η κυρία Ιουλία Γράψα, επιμελήτρια Καρδιολογίας και Διευθύντρια εκπαίδευσης καρδιολογίας στο νοσοκομείο Brigham and Women's Hospital και στην Ιατρική σχολή του Harvard μιλά για την αξία των εξειδικευμένων Κέντρων Καρδιακής Υγείας Γυναικών - Εξηγεί γιατί οι γυναίκες εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται αργότερα και να υποθεραπεύονται για καρδιακές νόσους