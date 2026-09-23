Η ασφάλιση που θωρακίζει την περιουσία από ζημιές λόγω κλιματικής κρίσης
Η ασφάλιση που θωρακίζει την περιουσία από ζημιές λόγω κλιματικής κρίσης
Από την κακοκαιρία Daniel μέχρι τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, οι φυσικές καταστροφές ανέδειξαν πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι μια περιουσία. Παρ' όλα αυτά, η ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη
Τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο φανερά, με τα καιρικά φαινόμενα να εντείνονται χρόνο με τον χρόνο και να προκαλούν καταστροφές με ολέθριες συνέπειες στους πολίτες και μεγάλο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν κάνει την εμφάνισή τους ήδη στην Ελλάδα, κάνοντας ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ανατροπή που επέρχεται στη ζωή είναι συγκλονιστική, ενώ το κράτος σταδιακά αρχίζει να γίνεται όλο και πιο αδύναμο στο να ανταποκριθεί, να αποζημιώσει και να συντελέσει στην ολική ανάταξη των καταστροφών.
Αντίθετα, η ιδιωτική ασφάλιση έχει αποδείξει ότι, όπου υπήρχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας, ανταποκρίθηκε άμεσα και έφερε την ζωή στην κανονικότητα. Ωστόσο, παρά την διαπιστωμένη πραγματικότητα, τελικά μόνο το 20% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες και, στο μεγαλύτερο μέρος τους, διότι υπάρχει δάνειο, οπότε και είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Το ίδιο και οι επιχειρήσεις που, οι περισσότερες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, είναι ανασφάλιστες σε αντίθεση με τις μεγάλες (τζίρο άνω των 500 χιλ. ευρώ ετησίως), οι οποίες είναι νομοθετικά υποχρεωμένες να έχουν ασφάλιση.
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Αντίθετα, η ιδιωτική ασφάλιση έχει αποδείξει ότι, όπου υπήρχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας, ανταποκρίθηκε άμεσα και έφερε την ζωή στην κανονικότητα. Ωστόσο, παρά την διαπιστωμένη πραγματικότητα, τελικά μόνο το 20% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες και, στο μεγαλύτερο μέρος τους, διότι υπάρχει δάνειο, οπότε και είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Το ίδιο και οι επιχειρήσεις που, οι περισσότερες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, είναι ανασφάλιστες σε αντίθεση με τις μεγάλες (τζίρο άνω των 500 χιλ. ευρώ ετησίως), οι οποίες είναι νομοθετικά υποχρεωμένες να έχουν ασφάλιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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