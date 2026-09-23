Η ασφάλιση που θωρακίζει την περιουσία από ζημιές λόγω κλιματικής κρίσης

Από την κακοκαιρία Daniel μέχρι τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, οι φυσικές καταστροφές ανέδειξαν πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι μια περιουσία. Παρ' όλα αυτά, η ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη