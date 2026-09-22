Ο χρόνιος πόνος σε γόνατο και ισχίο δεν αφορά μόνο τους μεγάλους – Οι λύσεις με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
YGEIAMOU.GR
Παναγιώτης Μυστίδης Henry Dunant Hospital Ερρίκος Ντυνάν Αθλητικός τραυματισμός Αρθροπλαστική

Ο χρόνιος πόνος σε γόνατο και ισχίο δεν αφορά μόνο τους μεγάλους – Οι λύσεις με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Ο χρόνιος πόνος στις αρθρώσεις δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Δείτε τον κ. Παναγιώτη Μυστίδη, Διευθυντή της Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν να εξηγεί ποιες λύσεις προσφέρει σήμερα η ορθοπαιδική

Ο χρόνιος πόνος σε γόνατο και ισχίο δεν αφορά μόνο τους μεγάλους – Οι λύσεις με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
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Ο πόνος στις αρθρώσεις αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες περιορισμού της κινητικότητας και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να παραμένουν ενεργοί σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, ο χρόνιος πόνος στο γόνατο ή στο ισχίο δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης ούτε ένα σύμπτωμα που πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως «φυσιολογικό».

Αντίθετα, «όταν επηρεάζει την καθημερινότητα, τη σωματική δραστηριότητα και την αυτονομία του ατόμου, τότε ο πόνος αποτελεί ένδειξη για σωστή ιατρική αξιολόγηση και εξατομικευμένη αντιμετώπιση», όπως εξηγεί στο vidcast του ygeiamou.gr o κ. Παναγιώτης Μυστίδης, Διευθυντής της Α’ Ορθοπαιδικής κλινικής στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

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