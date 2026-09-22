Ο χρόνιος πόνος σε γόνατο και ισχίο δεν αφορά μόνο τους μεγάλους – Οι λύσεις με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Ο χρόνιος πόνος στις αρθρώσεις δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Δείτε τον κ. Παναγιώτη Μυστίδη, Διευθυντή της Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν να εξηγεί ποιες λύσεις προσφέρει σήμερα η ορθοπαιδική