Προνόμιο ή παγίδα η ομορφιά στην εποχή των social media; Οι ειδικοί απαντούν
Προνόμιο ή παγίδα η ομορφιά στην εποχή των social media; Οι ειδικοί απαντούν
Από τις πριγκίπισσες των παραμυθιών μέχρι τα φίλτρα των social media, τα πρότυπα αλλάζουν μορφή αλλά η εμφάνιση εξακολουθεί να έχει κοινωνική δύναμη. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» και γιατί επιμένει;
Τα κορίτσια συχνά μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι η εμφάνισή τους παρακολουθείται, αξιολογείται και συγκρίνεται. Από την παιδική ηλικία και μετά, η ομορφιά συνδέεται στενά με ιδέες όπως η δημοτικότητα, η επιτυχία, η ελκυστικότητα, ακόμη και η προσωπική αξία.
Η έννοια του «προνομίου της ομορφιάς» περιγράφει το φαινόμενο: Άτομα που θεωρούνται συμβατικά ελκυστικά απολαμβάνουν κοινωνικά πλεονεκτήματα απλώς και μόνο λόγω της εμφάνισής τους. Η πεποίθηση ότι η ομορφιά αποφέρει οφέλη δεν είναι νέα και, παρά τις δεκαετίες αμφισβήτησης των παραδοσιακών προτύπων ομορφιάς, η πίεση να ανταποκριθεί κανείς σ’ ένα συγκεκριμένο ιδανικό παραμένει εντυπωσιακά επίμονη.
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Η έννοια του «προνομίου της ομορφιάς» περιγράφει το φαινόμενο: Άτομα που θεωρούνται συμβατικά ελκυστικά απολαμβάνουν κοινωνικά πλεονεκτήματα απλώς και μόνο λόγω της εμφάνισής τους. Η πεποίθηση ότι η ομορφιά αποφέρει οφέλη δεν είναι νέα και, παρά τις δεκαετίες αμφισβήτησης των παραδοσιακών προτύπων ομορφιάς, η πίεση να ανταποκριθεί κανείς σ’ ένα συγκεκριμένο ιδανικό παραμένει εντυπωσιακά επίμονη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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