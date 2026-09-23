Προνόμιο ή παγίδα η ομορφιά στην εποχή των social media; Οι ειδικοί απαντούν

Από τις πριγκίπισσες των παραμυθιών μέχρι τα φίλτρα των social media, τα πρότυπα αλλάζουν μορφή αλλά η εμφάνιση εξακολουθεί να έχει κοινωνική δύναμη. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» και γιατί επιμένει;