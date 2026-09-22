Όταν το έντερο «προδίδει» τους αθλητές – Τι είναι η ακούσια κένωση που συμβαίνει στην έντονη άσκηση

Το περιστατικό της αθλήτριας Hyrox στο Πεκίνο έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα συχνό πρόβλημα της επίπονης προσπάθειας: Τι συμβαίνει στο γαστρεντερικό σύστημα όταν το σώμα φτάνει στα όριά του;