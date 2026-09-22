Όταν το έντερο «προδίδει» τους αθλητές – Τι είναι η ακούσια κένωση που συμβαίνει στην έντονη άσκηση
Όταν το έντερο «προδίδει» τους αθλητές – Τι είναι η ακούσια κένωση που συμβαίνει στην έντονη άσκηση
Το περιστατικό της αθλήτριας Hyrox στο Πεκίνο έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα συχνό πρόβλημα της επίπονης προσπάθειας: Τι συμβαίνει στο γαστρεντερικό σύστημα όταν το σώμα φτάνει στα όριά του;
Η Joanna Wietrzyk πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού στο Hyrox του Πεκίνου. Μόνο που τις επόμενες ημέρες, η συζήτηση δεν περιστράφηκε γύρω από την επίδοσή της.
Η Αυστραλή αθλήτρια υπέστη ακούσια κένωση κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά συνέχισε και τελικά κέρδισε. Οι εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις, κυρίως για λόγους υγιεινής, καθώς το Hyrox διεξάγεται σε κλειστό χώρο και χρησιμοποιείται κοινός εξοπλισμός. Λίγες ημέρες αργότερα, όπως αναφέρει το BBC, η ίδια ζήτησε συγγνώμη, παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε εγκαταλείψει και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται αναδρομικά από τον αγώνα, χάνοντας τη νίκη και τους βαθμούς της. Η διοργάνωση, από την πλευρά της, αναγνώρισε ότι δεν αντέδρασε εγκαίρως και προχώρησε σε αλλαγές στους κανονισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Αυστραλή αθλήτρια υπέστη ακούσια κένωση κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά συνέχισε και τελικά κέρδισε. Οι εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις, κυρίως για λόγους υγιεινής, καθώς το Hyrox διεξάγεται σε κλειστό χώρο και χρησιμοποιείται κοινός εξοπλισμός. Λίγες ημέρες αργότερα, όπως αναφέρει το BBC, η ίδια ζήτησε συγγνώμη, παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε εγκαταλείψει και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται αναδρομικά από τον αγώνα, χάνοντας τη νίκη και τους βαθμούς της. Η διοργάνωση, από την πλευρά της, αναγνώρισε ότι δεν αντέδρασε εγκαίρως και προχώρησε σε αλλαγές στους κανονισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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