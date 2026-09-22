«Φάρμακο» η άσκηση – Μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων νόσων, βελτιώνει άμυνα και μεταβολική υγεία
«Φάρμακο» η άσκηση – Μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων νόσων, βελτιώνει άμυνα και μεταβολική υγεία
Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν ασκούμαστε συστηματικά; Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ αναλύουν τα αποτελέσματα νέας μελέτης που αποκαλύπτει αλλαγές στην μεταβολική υγεία και στα κύτταρα του ανοσοποιητικού
Η συστηματική σωματική άσκηση συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων, καλύτερη μεταβολική υγεία και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι ακριβείς κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί που βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιδράσεις, ωστόσο, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρώπους που ασκούνται συστηματικά στην καθημερινή τους ζωή και όχι στο πλαίσιο ενός βραχυχρόνιου προγράμματος άσκησης.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Science Advances στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 επιχειρεί να χαρτογραφήσει αυτή τη βιολογική προσαρμογή, συνδυάζοντας τη λεπτομερή ανάλυση του μεταβολικού προφίλ με τη μελέτη του ανοσοποιητικού συστήματος σε κυτταρικό επίπεδο.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Science Advances στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 επιχειρεί να χαρτογραφήσει αυτή τη βιολογική προσαρμογή, συνδυάζοντας τη λεπτομερή ανάλυση του μεταβολικού προφίλ με τη μελέτη του ανοσοποιητικού συστήματος σε κυτταρικό επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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