«Φάρμακο» η άσκηση – Μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων νόσων, βελτιώνει άμυνα και μεταβολική υγεία

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν ασκούμαστε συστηματικά; Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ αναλύουν τα αποτελέσματα νέας μελέτης που αποκαλύπτει αλλαγές στην μεταβολική υγεία και στα κύτταρα του ανοσοποιητικού