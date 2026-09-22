Έξαρση ιού Έμπολα: Ενισχύεται η παρουσία του ECDC στο Κονγκό

Το ECDC στέλνει και άλλους επιδημιολόγους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την ενίσχυση της επιτήρησης και την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα - Ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού στην ΕΕ παραμένει πολύ χαμηλός