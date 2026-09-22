Έξαρση ιού Έμπολα: Ενισχύεται η παρουσία του ECDC στο Κονγκό
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Ιός Έμπολα ECDC

Έξαρση ιού Έμπολα: Ενισχύεται η παρουσία του ECDC στο Κονγκό

Το ECDC στέλνει και άλλους επιδημιολόγους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την ενίσχυση της επιτήρησης και την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα - Ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού στην ΕΕ παραμένει πολύ χαμηλός

Έξαρση ιού Έμπολα: Ενισχύεται η παρουσία του ECDC στο Κονγκό
ygeiamou.gr team
Καθώς η κατάσταση σχετικά με τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) παραμένει κρίσιμη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποστέλλει εμπειρογνώμονες στη ΛΔΚ, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης στο επίκεντρο της επιδημίας.

«Το ECDC ενισχύει την παρουσία του επί τόπου, προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας, η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε τόσο πολλούς ανθρώπους», δήλωσε η Διευθύντρια του ECDC, Pamela Rendi-Wagner. «Αυτή την εβδομάδα, το ECDC αποστέλλει δύο επιδημιολόγους στη ΛΔΚ, με σκοπό την ενίσχυση της επιτήρησης και της συνολικής αντιμετώπισης της επιδημίας».

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ygeiamou.gr team
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