Ελλείψεις αίματος: Έκκληση των ασθενών με θαλασσαιμία για εθελοντική αιμοδοσία
Ελλείψεις αίματος: Έκκληση των ασθενών με θαλασσαιμία για εθελοντική αιμοδοσία
Οι ελλείψεις αίματος συνεχίζονται, προκαλώντας αναβολές και υπομεταγγίσεις σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς - Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
Συνεχίζονται οι ελλείψεις αίματος, με τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς να απευθύνουν έκκληση για προσφορά αίματος, καθώς οι θεραπείες τους αναβάλλονται ή μεταγγίζονται με μικρότερη ποσότητα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ) επανέρχεται με νεότερη ανακοίνωσή της, καλώντας όλους τους πολίτες που μπορούν να αιμοδοτήσουν, καθώς τα μειωμένα αποθέματα αίματος εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την κάλυψη των αναγκών σε νοσοκομεία της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει η ΕΟΘΑ από τους Συλλόγους-μέλη της, οι ελλείψεις προκαλούν αναμονές, αναβολές και υπομεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.
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Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει η ΕΟΘΑ από τους Συλλόγους-μέλη της, οι ελλείψεις προκαλούν αναμονές, αναβολές και υπομεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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