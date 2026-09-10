Ελλείψεις αίματος: Έκκληση των ασθενών με θαλασσαιμία για εθελοντική αιμοδοσία
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Αίμα Εθελοντική Αιμοδοσία Θαλασσαιμία Μετάγγιση αίματος

Ελλείψεις αίματος: Έκκληση των ασθενών με θαλασσαιμία για εθελοντική αιμοδοσία

Οι ελλείψεις αίματος συνεχίζονται, προκαλώντας αναβολές και υπομεταγγίσεις σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς - Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας

Ελλείψεις αίματος: Έκκληση των ασθενών με θαλασσαιμία για εθελοντική αιμοδοσία
ygeiamou.gr team
Συνεχίζονται οι ελλείψεις αίματος, με τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς να απευθύνουν έκκληση για προσφορά αίματος, καθώς οι θεραπείες τους αναβάλλονται ή μεταγγίζονται με μικρότερη ποσότητα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ) επανέρχεται με νεότερη ανακοίνωσή της, καλώντας όλους τους πολίτες που μπορούν να αιμοδοτήσουν, καθώς τα μειωμένα αποθέματα αίματος εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την κάλυψη των αναγκών σε νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει η ΕΟΘΑ από τους Συλλόγους-μέλη της, οι ελλείψεις προκαλούν αναμονές, αναβολές και υπομεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.

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ygeiamou.gr team
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