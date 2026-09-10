Πρώτη μέρα στο σχολείο χωρίς άγχος: Ένας οδηγός για γονείς και παιδιά

Η επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί δημιούργησε έναν πρακτικό οδηγό, με στόχο να βοηθήσει γονείς και φροντιστές να προετοιμάσουν και να στηρίξουν τα παιδιά για τη μετάβασή τους στη νέα σχολική τάξη ή εκπαιδευτική βαθμίδα