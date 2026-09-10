Πρώτη μέρα στο σχολείο χωρίς άγχος: Ένας οδηγός για γονείς και παιδιά
Πρώτη μέρα στο σχολείο χωρίς άγχος: Ένας οδηγός για γονείς και παιδιά
Η επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί δημιούργησε έναν πρακτικό οδηγό, με στόχο να βοηθήσει γονείς και φροντιστές να προετοιμάσουν και να στηρίξουν τα παιδιά για τη μετάβασή τους στη νέα σχολική τάξη ή εκπαιδευτική βαθμίδα
*Από την Επιστημονική Ομάδα του Μαζί για το Παιδί
Τα παιδιά είναι πιθανό να βιώνουν ανάμεικτα συναισθήματα για τη νέα σχολική χρονιά, από τη μια περιέργεια και προσμονή αλλά από την άλλη αβεβαιότητα, φόβο και στρες. Έτσι, η επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί δημιούργησε τον παρακάτω οδηγό για να βοηθήσει γονείς και φροντιστές να υποστηρίξουν τα παιδιά στην επικείμενη μετάβασή τους στην επόμενη σχολική τάξη ή και εκπαιδευτική βαθμίδα.
Κοινές πηγές ανησυχίας για τα παιδιά αποτελούν η απόκτηση νέων φίλων και η διατήρηση των «παλιών», η αλλαγή των εκπαιδευτικών και των διδακτέων μαθημάτων και η αύξηση του όγκου του διαβάσματος για το σπίτι. Σημάδια του στρες που εμείς οι ενήλικες μπορούμε να αντιληφθούμε αυτήν την περίοδο είναι διάφορες σωματικές ενοχλήσεις χωρίς βιολογική αιτία (πχ. πονοκέφαλοι, πονόκοιλοι, αίσθημα αδιαθεσίας) και στο επίπεδο της συμπεριφοράς, η μειωμένη ομιλητικότητα του παιδιού, οι τάσεις απόσυρσης, όπως και τα πιο άμεσα αιτήματα για αποφυγή του σχολείου.
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Τα παιδιά είναι πιθανό να βιώνουν ανάμεικτα συναισθήματα για τη νέα σχολική χρονιά, από τη μια περιέργεια και προσμονή αλλά από την άλλη αβεβαιότητα, φόβο και στρες. Έτσι, η επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί δημιούργησε τον παρακάτω οδηγό για να βοηθήσει γονείς και φροντιστές να υποστηρίξουν τα παιδιά στην επικείμενη μετάβασή τους στην επόμενη σχολική τάξη ή και εκπαιδευτική βαθμίδα.
Κοινές πηγές ανησυχίας για τα παιδιά αποτελούν η απόκτηση νέων φίλων και η διατήρηση των «παλιών», η αλλαγή των εκπαιδευτικών και των διδακτέων μαθημάτων και η αύξηση του όγκου του διαβάσματος για το σπίτι. Σημάδια του στρες που εμείς οι ενήλικες μπορούμε να αντιληφθούμε αυτήν την περίοδο είναι διάφορες σωματικές ενοχλήσεις χωρίς βιολογική αιτία (πχ. πονοκέφαλοι, πονόκοιλοι, αίσθημα αδιαθεσίας) και στο επίπεδο της συμπεριφοράς, η μειωμένη ομιλητικότητα του παιδιού, οι τάσεις απόσυρσης, όπως και τα πιο άμεσα αιτήματα για αποφυγή του σχολείου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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