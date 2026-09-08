Κυστική ίνωση: Τρεις εμβληματικοί χώροι φωτίζονται για «Απεριόριστη Ανάσα»

Από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέχρι την εκπαίδευση της νέας γενιάς, την έμπρακτη υποστήριξη των ασθενών και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, ο φετινός Σεπτέμβριος φέρνει την Κυστική Ίνωση στο προσκήνιο