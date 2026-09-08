Κυστική ίνωση: Τρεις εμβληματικοί χώροι φωτίζονται για «Απεριόριστη Ανάσα»
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Κυστική ίνωση: Τρεις εμβληματικοί χώροι φωτίζονται για «Απεριόριστη Ανάσα»

Από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέχρι την εκπαίδευση της νέας γενιάς, την έμπρακτη υποστήριξη των ασθενών και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, ο φετινός Σεπτέμβριος φέρνει την Κυστική Ίνωση στο προσκήνιο

Κυστική ίνωση: Τρεις εμβληματικοί χώροι φωτίζονται για «Απεριόριστη Ανάσα»
ygeiamou.gr team
Με κεντρικό μήνυμα την «Απεριόριστη Ανάσα», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης μετατρέπει φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης στις 8 Σεπτεμβρίου σε αφετηρία ενός μήνα δράσεων με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές της ζωής με την Κυστική Ίνωση.

Με επίκεντρο τους ασθενείς, ο Σύλλογος συνεχίζει να διεκδικεί καλύτερη ποιότητα ζωής, ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα και περισσότερες δυνατότητες για κάθε ασθενή που ζει με Κυστική Ίνωση.

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ygeiamou.gr team
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