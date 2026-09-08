Ηπατίτιδα Β και C: Η νόσος που εξελίσσεται για χρόνια χωρίς συμπτώματα – Πόσοι νοσούν στην Ελλάδα

Η απουσία συμπτωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των χρόνιων ιογενών ηπατιτίδων - Ποια εξέταση εντοπίζει τη λοίμωξη και ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες