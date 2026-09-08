Ηπατίτιδα Β και C: Η νόσος που εξελίσσεται για χρόνια χωρίς συμπτώματα – Πόσοι νοσούν στην Ελλάδα
Ηπατίτιδα Β και C: Η νόσος που εξελίσσεται για χρόνια χωρίς συμπτώματα – Πόσοι νοσούν στην Ελλάδα
Η απουσία συμπτωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των χρόνιων ιογενών ηπατιτίδων - Ποια εξέταση εντοπίζει τη λοίμωξη και ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες
Σχεδόν 270.000 άνθρωποι στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Πρόκειται για δύο λοιμώξεις που μπορεί να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να μη γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί.
Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, περίπου 200.000 άνθρωποι στη χώρα μας είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β, ενώ ακόμη 70.000 εκτιμάται ότι ζουν με ηπατίτιδα C.
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Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, περίπου 200.000 άνθρωποι στη χώρα μας είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β, ενώ ακόμη 70.000 εκτιμάται ότι ζουν με ηπατίτιδα C.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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