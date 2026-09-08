Θεραπεία τριχόπτωσης: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα των φαρμακευτικών εταιρειών μετά τα φάρμακα για την παχυσαρκία
Θεραπεία τριχόπτωσης: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα των φαρμακευτικών εταιρειών μετά τα φάρμακα για την παχυσαρκία
Μετά την έκρηξη των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε μια τεράστια καταναλωτική αγορά που, εδώ και δεκαετίες, δεν έχει δει νέες θεραπευτικές επιλογές
Οι φαρμακευτικές εταιρείες βρήκαν μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για την επιδημία της παχυσαρκίας και οι μετοχές τους ανταμείφθηκαν γι’ αυτό. Τώρα, οι επενδυτές ανυπομονούν για μια νέα γενιά εταιρειών, που αντιμετωπίζουν ένα πιο καθαρά αισθητικό πρόβλημα: Την τριχόπτωση.
Η τριχόπτωση επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άνδρες και 30 εκατομμύρια γυναίκες μόνο στις ΗΠΑ – παρ’ όλα αυτά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κανένα νέο φάρμακο δεν έχει λάβει έγκριση. Η προοπτική νέων θεραπειών έχει οδηγήσει τις μετοχές της Veradermics Inc. σε άνοδο σχεδόν 500% από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο, ενώ η μετοχή της Absci Corp. έχει υπερδιπλασιαστεί μέχρι στιγμής το 2026. Η Cosmo NV παρουσίασε επίσης θετικά αποτελέσματα για μια πειραματική θεραπεία κατά της ανδρικής τριχόπτωσης, αν και οι μετοχές της, που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την επιτυχία των αμερικανικών ανταγωνιστών.
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Η τριχόπτωση επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άνδρες και 30 εκατομμύρια γυναίκες μόνο στις ΗΠΑ – παρ’ όλα αυτά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κανένα νέο φάρμακο δεν έχει λάβει έγκριση. Η προοπτική νέων θεραπειών έχει οδηγήσει τις μετοχές της Veradermics Inc. σε άνοδο σχεδόν 500% από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο, ενώ η μετοχή της Absci Corp. έχει υπερδιπλασιαστεί μέχρι στιγμής το 2026. Η Cosmo NV παρουσίασε επίσης θετικά αποτελέσματα για μια πειραματική θεραπεία κατά της ανδρικής τριχόπτωσης, αν και οι μετοχές της, που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την επιτυχία των αμερικανικών ανταγωνιστών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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