Θεραπεία τριχόπτωσης: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα των φαρμακευτικών εταιρειών μετά τα φάρμακα για την παχυσαρκία

Μετά την έκρηξη των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε μια τεράστια καταναλωτική αγορά που, εδώ και δεκαετίες, δεν έχει δει νέες θεραπευτικές επιλογές