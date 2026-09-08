Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή: Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για να μην αποσυρθεί το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο του μαστού σε καινοτόμο ογκολογικό φάρμακο έθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης, κατά τη διάρκεια επίκαιρης ερώτησής του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση διακοπής διάθεσης του συγκεκριμένου σκευάσματος από την 1η Ιανουαρίου 2027, τη στιγμή που, όπως ανέφερε ο κ. Τσίμαρης, δεν υπάρχει διαθέσιμο υποκατάστατο για τους ασθενείς που το χρειάζονται.

Ο βουλευτής ζήτησε παράλληλα εξηγήσεις για τη διατήρηση του οριζόντιου συστήματος υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών (clawback), επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε αποσύρσεις κρίσιμων ογκολογικών φαρμάκων από την ελληνική αγορά. Όπως υποστήριξε, σε μια τέτοια περίπτωση τα φάρμακα μπορεί να χρειαστεί να επανεισαχθούν μέσω του ΙΦΕΤ, με υψηλότερο κόστος και πιθανές καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους.



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