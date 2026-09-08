Επιστροφή στο σχολείο: 7 πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστούν πιο εύκολα τα παιδιά
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) Επιστροφή στο σχολείο Μαθητές Σχολείο

Επιστροφή στο σχολείο: 7 πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστούν πιο εύκολα τα παιδιά

Οι πρώτες ημέρες στο σχολείο μπορεί να φέρουν ενθουσιασμό αλλά και ανασφάλεια - Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές επιβίωσης

Επιστροφή στο σχολείο: 7 πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστούν πιο εύκολα τα παιδιά
ygeiamou.gr team
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, επισημαίνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς και τις οικογένειες, με στόχο την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια σημαντική μετάβαση για κάθε παιδί και την οικογένειά του. Ειδικά οι πρώτες ημέρες μπορεί να συνοδεύονται από άγχος, ενθουσιασμό ή και ανασφάλεια. Με σωστή προετοιμασία και υποστήριξη, η προσαρμογή μπορεί να γίνει πιο ομαλή και θετική.

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ygeiamou.gr team
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