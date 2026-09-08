Φυσικοθεραπεία για προστασία από έμφραγμα και εγκεφαλικό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (8 Σεπτεμβρίου), η οποία φέτος επικεντρώνεται στα καρδιαγγειακά νοσήματα και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) στέλνει το δικό του μήνυμα