Φυσικοθεραπεία για προστασία από έμφραγμα και εγκεφαλικό
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Εγκεφαλικό επεισόδιο Έμφραγμα Καρδιαγγειακά νοσήματα Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπεία για προστασία από έμφραγμα και εγκεφαλικό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (8 Σεπτεμβρίου), η οποία φέτος επικεντρώνεται στα καρδιαγγειακά νοσήματα και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) στέλνει το δικό του μήνυμα

Φυσικοθεραπεία για προστασία από έμφραγμα και εγκεφαλικό
ygeiamou.gr team
Η 8η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, αποτελεί κάθε χρόνο μια σημαντική αφορμή για την ανάδειξη της συμβολής της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη, την διαχείριση και την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας.

Το 2026, η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι αφιερωμένη στα καρδιαγγειακά νοσήματα και στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα νοσήματα αυτά, ανήκουν στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα (ΜΜΝ) – μακροχρόνιες παθήσεις που δεν είναι λοιμώδεις και συχνά εξελίσσονται αργά, σε βάθος πολλών ετών). Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας.

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ygeiamou.gr team
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