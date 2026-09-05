Επιμένει και τον Σεπτέμβριο ο ιός του Δυτικού Νείλου: Tips προφύλαξης από τα κουνούπια
Επιμένει και τον Σεπτέμβριο ο ιός του Δυτικού Νείλου: Tips προφύλαξης από τα κουνούπια
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί για τη συνεχιζόμενη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή στα μέτρα πρόληψης για τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να συνεχιστεί η διασπορά του ιού και μέσα στον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ στη λίστα των περιοχών με κρούσματα προστίθενται νέοι Δήμοι του Λεκανοπεδίου. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.
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Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ στη λίστα των περιοχών με κρούσματα προστίθενται νέοι Δήμοι του Λεκανοπεδίου. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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