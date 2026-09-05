Επιμένει και τον Σεπτέμβριο ο ιός του Δυτικού Νείλου: Tips προφύλαξης από τα κουνούπια

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί για τη συνεχιζόμενη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση