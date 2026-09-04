Αρθροπλαστική ισχίου: Η επέμβαση που βάζει τέλος στον πόνο της οστεοαρθρίτιδας
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Metropolitan General Αρθροπλαστική ισχίου Δημήτριος Λύρας

Αρθροπλαστική ισχίου: Η επέμβαση που βάζει τέλος στον πόνο της οστεοαρθρίτιδας

Πότε η φθορά του χόνδρου οδηγεί στο χειρουργείο, ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται αναθεώρηση της πρόθεσης - Ο κ. Δημήτριος Λύρας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ορθοπαιδικού Τμήματος Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και Μεγάλων Αρθρώσεων, Metropolitan General, εξηγεί

Αρθροπλαστική ισχίου: Η επέμβαση που βάζει τέλος στον πόνο της οστεοαρθρίτιδας
ygeiamou.gr team
Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι η χειρουργική επέμβαση με την οποία αντικαθίσταται η κατεστραμμένη άρθρωση με τεχνητή πρόθεση, κατασκευασμένη από μεταλλικά και κεραμικά υλικά υψηλής αντοχής.

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας

Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται όταν ο χόνδρος που προστατεύει τα άκρα 2 δύο οστών που σχηματίζουν μία άρθρωση αρχίζει βαθμιαία να καταστρέφεται. Ο χόνδρος είναι ένας σταθερός και ολισθηρός ιστός, ο οποίος επιτρέπει την κίνηση μίας άρθρωσης με τη λιγότερη δυνατή τριβή. Όταν ο χόνδρος διαλυθεί τελείως, τα οστά κατά τη διάρκεια της κίνησης “τρίβονται” μεταξύ τους.

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ygeiamou.gr team
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