Αρθροπλαστική ισχίου: Η επέμβαση που βάζει τέλος στον πόνο της οστεοαρθρίτιδας
Αρθροπλαστική ισχίου: Η επέμβαση που βάζει τέλος στον πόνο της οστεοαρθρίτιδας
Πότε η φθορά του χόνδρου οδηγεί στο χειρουργείο, ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται αναθεώρηση της πρόθεσης - Ο κ. Δημήτριος Λύρας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ορθοπαιδικού Τμήματος Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και Μεγάλων Αρθρώσεων, Metropolitan General, εξηγεί
Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι η χειρουργική επέμβαση με την οποία αντικαθίσταται η κατεστραμμένη άρθρωση με τεχνητή πρόθεση, κατασκευασμένη από μεταλλικά και κεραμικά υλικά υψηλής αντοχής.
Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας
Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται όταν ο χόνδρος που προστατεύει τα άκρα 2 δύο οστών που σχηματίζουν μία άρθρωση αρχίζει βαθμιαία να καταστρέφεται. Ο χόνδρος είναι ένας σταθερός και ολισθηρός ιστός, ο οποίος επιτρέπει την κίνηση μίας άρθρωσης με τη λιγότερη δυνατή τριβή. Όταν ο χόνδρος διαλυθεί τελείως, τα οστά κατά τη διάρκεια της κίνησης “τρίβονται” μεταξύ τους.
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Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας
Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται όταν ο χόνδρος που προστατεύει τα άκρα 2 δύο οστών που σχηματίζουν μία άρθρωση αρχίζει βαθμιαία να καταστρέφεται. Ο χόνδρος είναι ένας σταθερός και ολισθηρός ιστός, ο οποίος επιτρέπει την κίνηση μίας άρθρωσης με τη λιγότερη δυνατή τριβή. Όταν ο χόνδρος διαλυθεί τελείως, τα οστά κατά τη διάρκεια της κίνησης “τρίβονται” μεταξύ τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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