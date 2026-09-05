Η δίκη Meta, το τέλος του αλγοριθμικού ‘fair play’ και η επόμενη τεχνολογική «απειλή» που είναι ήδη εδώ

Τι αλλάζει μετά την υπόθεση Meta, πώς μπορούν να προστατεύσουν οι γονείς τους εφήβους και γιατί τα AI companions ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο - Ο κ. Νίκος Ηλιόπουλος, Internet & New Media Director Proto Thema μιλά για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που μας κατακλύζει