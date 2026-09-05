Η δίκη Meta, το τέλος του αλγοριθμικού ‘fair play’ και η επόμενη τεχνολογική «απειλή» που είναι ήδη εδώ
Η δίκη Meta, το τέλος του αλγοριθμικού ‘fair play’ και η επόμενη τεχνολογική «απειλή» που είναι ήδη εδώ
Τι αλλάζει μετά την υπόθεση Meta, πώς μπορούν να προστατεύσουν οι γονείς τους εφήβους και γιατί τα AI companions ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο - Ο κ. Νίκος Ηλιόπουλος, Internet & New Media Director Proto Thema μιλά για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που μας κατακλύζει
*Γράφει ο κ. Νίκος Ηλιόπουλος, Internet & New Media Director Proto Thema
Για χρόνια, οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι λειτουργούν κυρίως ως ενδιάμεσοι προσφέροντας την τεχνολογία και οι χρήστες αποφασίζουν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Σήμερα, όμως, αυτή η προσέγγιση αρχίζει να αμφισβητείται όλο και πιο έντονα.
Ο συμβιβασμός της Meta με 29 Πολιτείες των ΗΠΑ δεν είναι απλώς ακόμη μία δικαστική υπόθεση για έναν τεχνολογικό κολοσσό. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: πόση ευθύνη έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα προϊόντα τους και για την επίδραση αυτού του σχεδιασμού στους ανήλικους χρήστες;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για χρόνια, οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι λειτουργούν κυρίως ως ενδιάμεσοι προσφέροντας την τεχνολογία και οι χρήστες αποφασίζουν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Σήμερα, όμως, αυτή η προσέγγιση αρχίζει να αμφισβητείται όλο και πιο έντονα.
Ο συμβιβασμός της Meta με 29 Πολιτείες των ΗΠΑ δεν είναι απλώς ακόμη μία δικαστική υπόθεση για έναν τεχνολογικό κολοσσό. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: πόση ευθύνη έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα προϊόντα τους και για την επίδραση αυτού του σχεδιασμού στους ανήλικους χρήστες;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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