Εμμηνόπαυση: 6 «άγνωστα» συμπτώματα που εμφανίζονται πολύ πριν τις εξάψεις

Ξηροφθαλμία, ταχυπαλμίες και πόνοι στις αρθρώσεις μπορεί να εμφανιστούν κατά τη μετάβαση προς την εμμηνόπαυση - Μια ειδικός εξηγεί τα λιγότερο γνωστά σημάδια