Εμμηνόπαυση: 6 «άγνωστα» συμπτώματα που εμφανίζονται πολύ πριν τις εξάψεις
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Εμμηνόπαυση: 6 «άγνωστα» συμπτώματα που εμφανίζονται πολύ πριν τις εξάψεις

Ξηροφθαλμία, ταχυπαλμίες και πόνοι στις αρθρώσεις μπορεί να εμφανιστούν κατά τη μετάβαση προς την εμμηνόπαυση - Μια ειδικός εξηγεί τα λιγότερο γνωστά σημάδια

Εμμηνόπαυση: 6 «άγνωστα» συμπτώματα που εμφανίζονται πολύ πριν τις εξάψεις
Μαρία Κοτοπούλη
Όταν ακούμε τη λέξη περιεμμηνόπαυση, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στις εξάψεις και στις αλλαγές της περιόδου. Παρόλα αυτά, το σώμα σε αρκετές περιπτώσεις στέλνει πολύ διαφορετικά και λιγότερο αναγνωρίσιμα μηνύματα.

«Πολλές γυναίκες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν με σαφήνεια τι ακριβώς είναι η περιεμμηνόπαυση, πότε αρχίζει και ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει» σημειώνει η Georgia Witkin, Ph.D., επίκουρη καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Αναπαραγωγικών Επιστημών στην Ιατρική Σχολή Mount Sinai, σε άρθρο της στο Psychology Today. H ίδια απαριθμεί στη συνέχεια του άρθρου ορισμένα από τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν αυτή τη μεταβατική περίοδο της ζωής μιας γυναίκας.

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Μαρία Κοτοπούλη
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