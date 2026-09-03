Γιατί η δικαστική απόφαση για τη Meta είναι δικαίωση για την προστασία των ανηλίκων – O Γεώργιος Φλώρος αναλύει

Ο Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του ΑΠΘ, κ. Γεώργιος Φλώρος εξηγεί γιατί η απόφαση για τη Meta αποτελεί επιβεβαίωση των ανησυχιών για τα εθιστικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων και γιατί απαιτούνται αυστηρότεροι κανόνες προστασίας των ανηλίκων