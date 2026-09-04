Κολπική μαρμαρυγή: Η αρρυθμία που μπορεί να είναι «σιωπηλή» αλλά όχι αθώα
Κολπική μαρμαρυγή: Η αρρυθμία που μπορεί να είναι «σιωπηλή» αλλά όχι αθώα
Παρακολουθείστε τον επεμβατικό καρδιολόγο του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κ. Γιώργο Ανδρικόπουλο να απαντά στα πιο συχνά ερωτήματα για την κολπική μαρμαρυγή, από τα πρώτα συμπτώματα και τη διάγνωση έως τις διαθέσιμες θεραπευτικές λύσεις
Η καρδιά μας διαθέτει έναν απόλυτα συγχρονισμένο ηλεκτρικό μηχανισμό που εξασφαλίζει τον φυσιολογικό ρυθμό της. Όταν όμως αυτός διαταράσσεται, μπορεί να εμφανιστεί η κολπική μαρμαρυγή, η συχνότερη καρδιακή αρρυθμία στους ενήλικες, η οποία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής. Μάλιστα, ένας στους 5 ασθενείς δεν έχει συμπτώματα.
Στο vidcast του ygeiamou, ο επεμβατικός καρδιολόγος, Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κ. Γιώργος Ανδρικόπουλος, εξηγεί τι είναι η κολπική μαρμαρυγή, ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της και ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε. Παράλληλα, αναλύει γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και παρουσιάζει τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σήμερα, αλλά και γιατί οι Έλληνες αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο vidcast του ygeiamou, ο επεμβατικός καρδιολόγος, Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κ. Γιώργος Ανδρικόπουλος, εξηγεί τι είναι η κολπική μαρμαρυγή, ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της και ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε. Παράλληλα, αναλύει γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και παρουσιάζει τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σήμερα, αλλά και γιατί οι Έλληνες αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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