Κολπική μαρμαρυγή: Η αρρυθμία που μπορεί να είναι «σιωπηλή» αλλά όχι αθώα

Παρακολουθείστε τον επεμβατικό καρδιολόγο του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κ. Γιώργο Ανδρικόπουλο να απαντά στα πιο συχνά ερωτήματα για την κολπική μαρμαρυγή, από τα πρώτα συμπτώματα και τη διάγνωση έως τις διαθέσιμες θεραπευτικές λύσεις