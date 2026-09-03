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32 ασθενείς σε ΜΕΘ με ιό Δυτικού Νείλου – 58 νέα κρούσματα σε μια εβδομάδα
YGEIAMOU.GR
ΕΟΔΥ Ιός Δυτικού Νείλου

32 ασθενείς σε ΜΕΘ με ιό Δυτικού Νείλου – 58 νέα κρούσματα σε μια εβδομάδα

Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ καταγράφει 58 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 63 ασθενείς, οι 32 σε ΜΕΘ

32 ασθενείς σε ΜΕΘ με ιό Δυτικού Νείλου – 58 νέα κρούσματα σε μια εβδομάδα
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στα 290 ανέρχονται τα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου μετάδοσης 2026 έως τις 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέες περιπτώσεις.

Από το σύνολο των περιστατικών, τα 199 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) – όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση – ενώ 91 είχαν ήπιες έως καθόλου.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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