32 ασθενείς σε ΜΕΘ με ιό Δυτικού Νείλου – 58 νέα κρούσματα σε μια εβδομάδα

Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ καταγράφει 58 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 63 ασθενείς, οι 32 σε ΜΕΘ