Social media: Όσο πιο νωρίς εκτίθεται το παιδί, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος άγχους και κατάθλιψης
Social media: Όσο πιο νωρίς εκτίθεται το παιδί, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος άγχους και κατάθλιψης
Η πρώιμη επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα συνδέεται με περισσότερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, την ώρα που οι πλατφόρμες καλούνται να λογοδοτήσουν διεθνώς για την προστασία των ανηλίκων
Η ηλικία στην οποία ένα παιδί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποδειχθεί πιο καθοριστική για την ψυχική υγεία του από το αν διαθέτει δικό του λογαριασμό. Αυτό δείχνει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, λίγους μήνες μετά την εισαγωγή περιορισμών στην Αυστραλία για τη χρήση social media από άτομα κάτω των 16 ετών.
Η δημοσίευση έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι μεγάλες πλατφόρμες δέχονται αυξανόμενη νομική και πολιτική πίεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.
Υπενθυμίζεται ότι η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για υπόθεση που αφορούσε την ασφάλεια ανηλίκων σε Facebook και Instagram. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία θα καταβάλει έως 16,68 δισ. δολάρια, ενώ οι πολιτείες την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε τις εφαρμογές της με τρόπο που μπορεί να ενισχύει την καταναγκαστική χρήση από ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλειά τους και συνέλεξε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συναίνεση.
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Η δημοσίευση έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι μεγάλες πλατφόρμες δέχονται αυξανόμενη νομική και πολιτική πίεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.
Υπενθυμίζεται ότι η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για υπόθεση που αφορούσε την ασφάλεια ανηλίκων σε Facebook και Instagram. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία θα καταβάλει έως 16,68 δισ. δολάρια, ενώ οι πολιτείες την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε τις εφαρμογές της με τρόπο που μπορεί να ενισχύει την καταναγκαστική χρήση από ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλειά τους και συνέλεξε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συναίνεση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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