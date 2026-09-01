Γιατί η δικαστική απόφαση για τη Meta είναι δικαίωση για την προστασία των ανηλίκων – O Γεώργιος Φλώρος αναλύει
Γιατί η δικαστική απόφαση για τη Meta είναι δικαίωση για την προστασία των ανηλίκων – O Γεώργιος Φλώρος αναλύει
Ο Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του ΑΠΘ, κ. Γεώργιος Φλώρος εξηγεί γιατί η απόφαση για τη Meta αποτελεί επιβεβαίωση των ανησυχιών για τα εθιστικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων και γιατί απαιτούνται αυστηρότεροι κανόνες προστασίας των ανηλίκων
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ
Η δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ αποτελεί μία δικαίωση όσων υποστηρίζουμε ότι οι σημαντικότερες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν διστάζουν να συμπεριλάβουν εθιστικά χαρακτηριστικά στους αλγορίθμους τους, παρόλο που τους είναι ξεκάθαρη η φύση τους, τουναντίον το πράττουν επί τούτου, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι η δικαστική απόφαση επιβάλλει στη Meta να θεσπίσει ορισμένους κανόνες για τους έφηβους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ανώτατο προεπιλεγμένο όριο 2 ωρών ημερησίως για τους ανήλικους, το οποίο μπορεί να αρθεί μόνο από γονέα, αποκλεισμό χρήσης των εφαρμογών τις νυχτερινές ώρες (μεταξύ 00:00 και 06:00) ενώ περιορίζονται οι ειδοποιήσεις (push notifications) κατά τις ώρες των μαθημάτων. Παράλληλα προβλέπονται ισχυρότεροι μηχανισμοί ταυτοποίησης και επαλήθευσης ηλικίας. Αυτή η δικαστική απόφαση πρακτικά επέβαλε στη Meta στις ΗΠΑ κανόνες που οι κρατικές αποφάσεις επιβάλλουν στην Ευρώπη και στη χώρα μας.
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Η δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ αποτελεί μία δικαίωση όσων υποστηρίζουμε ότι οι σημαντικότερες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν διστάζουν να συμπεριλάβουν εθιστικά χαρακτηριστικά στους αλγορίθμους τους, παρόλο που τους είναι ξεκάθαρη η φύση τους, τουναντίον το πράττουν επί τούτου, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι η δικαστική απόφαση επιβάλλει στη Meta να θεσπίσει ορισμένους κανόνες για τους έφηβους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ανώτατο προεπιλεγμένο όριο 2 ωρών ημερησίως για τους ανήλικους, το οποίο μπορεί να αρθεί μόνο από γονέα, αποκλεισμό χρήσης των εφαρμογών τις νυχτερινές ώρες (μεταξύ 00:00 και 06:00) ενώ περιορίζονται οι ειδοποιήσεις (push notifications) κατά τις ώρες των μαθημάτων. Παράλληλα προβλέπονται ισχυρότεροι μηχανισμοί ταυτοποίησης και επαλήθευσης ηλικίας. Αυτή η δικαστική απόφαση πρακτικά επέβαλε στη Meta στις ΗΠΑ κανόνες που οι κρατικές αποφάσεις επιβάλλουν στην Ευρώπη και στη χώρα μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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