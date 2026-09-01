Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον ΠΙΣ – Σε κόντρα η εκλεγμένη με την προσωρινή διοίκηση
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον ΠΙΣ – Σε κόντρα η εκλεγμένη με την προσωρινή διοίκηση
Η εκλεγμένη διοίκηση του ΠΙΣ καταγγέλλει την προσωρινή διορισμένη διοίκηση για υπέρβαση αρμοδιοτήτων και καθυστέρηση στη διεξαγωγή νέων εκλογών - Ζητά να οριστεί ημερομηνία εκλογών εντός 10 ημερών
Βγήκαν ξανά τα «μαχαίρια» στο εσωτερικό του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), με την Δημοκρατικά Εκλεγμένη Διοίκηση του ΠΙΣ να εξαπολύει επίθεση στην προσωρινή, διορισμένη από το Υπουργείο Υγείας, διοίκηση, ανεβάζοντας εκ νέου στα ύψη την ένταση στο εσωτερικό του Συλλόγου.
Η Δημοκρατικά Εκλεγμένη Διοίκηση του ΠΙΣ, δηλαδή οι γιατροί που είχαν εκλεγεί στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου – τις οποίες δεν επικύρωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας – κατηγορεί την επταμελή προσωρινή διοίκηση ότι, αντί να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία εκλογής νέας αιρετής διοίκησης, επιχειρεί να ασκήσει αρμοδιότητες που, όπως υποστηρίζει, δεν της έχουν δοθεί ούτε από τον νόμο ούτε από την υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκε.
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Η Δημοκρατικά Εκλεγμένη Διοίκηση του ΠΙΣ, δηλαδή οι γιατροί που είχαν εκλεγεί στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου – τις οποίες δεν επικύρωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας – κατηγορεί την επταμελή προσωρινή διοίκηση ότι, αντί να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία εκλογής νέας αιρετής διοίκησης, επιχειρεί να ασκήσει αρμοδιότητες που, όπως υποστηρίζει, δεν της έχουν δοθεί ούτε από τον νόμο ούτε από την υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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