Επιδημία ιλαράς: Το «κακό» παράδειγμα της Βουλγαρίας – Γιατί έχει έξαρση
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Ιλαρά Επιδημία Κώστας Νταλούκας Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Επιδημία ιλαράς: Το «κακό» παράδειγμα της Βουλγαρίας – Γιατί έχει έξαρση

Η επιδημία ιλαράς στη Βουλγαρία συνεχίζεται, με 502 κρούσματα έως το τέλος Ιουλίου και αμφιβολίες για την αξιοπιστία της καταγεγραμμένης εμβολιαστικής κάλυψης

Επιδημία ιλαράς: Το «κακό» παράδειγμα της Βουλγαρίας – Γιατί έχει έξαρση
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Νέα στοιχεία από την επιδημία ιλαράς στη Βουλγαρία προκαλούν προβληματισμό συνολικά για την Ευρώπη, υπενθυμίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης των εμβολιασμών κατά της ιλαράς. Η έξαρση στη γειτονική χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη από την άνοιξη του 2026 και η καταγραφή κρουσμάτων συνεχίζεται, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και η αξιοπιστία των στοιχείων για την εμβολιαστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα γράφει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, κ. Κώστας Νταλούκας.

Επικαλούμενος στοιχεία του βουλγαρικού Υπουργείου Υγείας, τα οποία μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο BTA, έως το τέλος Ιουλίου είχαν καταγραφεί επισήμως 502 κρούσματα ιλαράς σε 11 περιφέρειες, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις περιοχές Vratsa, Pleven και Lovech.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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