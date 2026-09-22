Παραμένει εκκρεμότητα 29 ετών στο νέο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους του ΕΣΥ – Τι ζητούν από το Υπουργείο Υγείας
YGEIAMOU.GR
Νοσοκομειακοί ψυχολόγοι Νομοσχέδιο

Παραμένει εκκρεμότητα 29 ετών στο νέο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους του ΕΣΥ – Τι ζητούν από το Υπουργείο Υγείας

Οι νοσοκομειακοί ψυχολόγοι αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο για τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο και αλλαγές - Βασικό αίτημα η ενεργοποίηση ρύθμισης 29 ετών

Παραμένει εκκρεμότητα 29 ετών στο νέο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους του ΕΣΥ – Τι ζητούν από το Υπουργείο Υγείας
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Την έντονη αντίδρασή του στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση του «Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων» ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων και Ψυχολόγων Δημόσιων Δομών Υγείας (ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.), ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για συνάντηση, την κατάθεση υπομνήματος και συγκεκριμένων προτάσεων, δεν κλήθηκε σε διάλογο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει, το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το νομοσχέδιο αφορά άμεσα το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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