Η Ελλάδα στην 9η θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών
Η Ελλάδα στην 9η θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών
Μια σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατακτά η Ελλάδα, καθώς περισσότεροι από 306.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Νέες δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα
Στην 9η θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών, αναλογικά με τον πληθυσμό της, βρίσκεται πια η Ελλάδα, ανεβαίνοντας θεαματικά στην παγκόσμια κατάταξη.
O Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ που ιδρύθηκε το 2012, από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, πρωτοστατεί στην θεαματική αυτή αύξηση, καθώς, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, περίπου το 70%, δηλαδή, του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών στην Ελλάδα (συνολικός αριθμός εθελοντών δοτών στην Ελλάδα: 306.130).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
O Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ που ιδρύθηκε το 2012, από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, πρωτοστατεί στην θεαματική αυτή αύξηση, καθώς, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, περίπου το 70%, δηλαδή, του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών στην Ελλάδα (συνολικός αριθμός εθελοντών δοτών στην Ελλάδα: 306.130).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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