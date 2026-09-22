Η Ελλάδα στην 9η θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών

Μια σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατακτά η Ελλάδα, καθώς περισσότεροι από 306.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Νέες δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα