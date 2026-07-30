«Γλιτώνουν» ιώσεις και γρίπη όσοι ασκούνται συστηματικά; Πώς η άσκηση ενισχύει την άμυνα

Η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να μας βοηθήσει να αποφύγουμε λοιμώξεις και ιώσεις - Όχι όμως και να τις καταπολεμήσουμε