«Γλιτώνουν» ιώσεις και γρίπη όσοι ασκούνται συστηματικά; Πώς η άσκηση ενισχύει την άμυνα
«Γλιτώνουν» ιώσεις και γρίπη όσοι ασκούνται συστηματικά; Πώς η άσκηση ενισχύει την άμυνα
Η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να μας βοηθήσει να αποφύγουμε λοιμώξεις και ιώσεις - Όχι όμως και να τις καταπολεμήσουμε
Η μέτρια σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να μειώσει τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων, αλλά δεν μπορεί να θεραπεύσει μια ασθένεια μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα. Αυτό τονίζουν σε άρθρο τους στο The Conversation oι ειδικοί του Πανεπιστημίου Monash, Matthew Ahmadi, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακής Υγείας, Joanne Caldwell Odgers, Λέκτορας Φυσιολογίας και Nicholas Koemel, Ερευνητής Ψηφιακής Υγείας.
Το χειμώνα, τα γραφεία, οι αίθουσες διδασκαλίας και οι πολυσύχναστοι εσωτερικοί χώροι μπορεί να μοιάζουν με εστίες μετάδοσης εποχιακών λοιμώξεων. Ταυτόχρονα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα πιο σκοτεινά πρωινά και οι πιο σύντομες ημέρες συχνά κάνουν την άσκηση λιγότερο ελκυστική. Μήπως, όμως, η εγκατάλειψη ενός τακτικού προγράμματος άσκησης αυξάνει την πιθανότητα να αρρωστήσουν οι άνθρωποι; Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η τακτική, μέτρια σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να κολλήσετε κρυολόγημα ή γρίπη. Ωστόσο, χρειάζεται μέτρο και προσοχή – η άσκηση δεν αποτελεί θεραπεία και το να πιέζετε υπερβολικά τον οργανισμό δεν είναι απαραίτητα ευεργετικό.
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Το χειμώνα, τα γραφεία, οι αίθουσες διδασκαλίας και οι πολυσύχναστοι εσωτερικοί χώροι μπορεί να μοιάζουν με εστίες μετάδοσης εποχιακών λοιμώξεων. Ταυτόχρονα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα πιο σκοτεινά πρωινά και οι πιο σύντομες ημέρες συχνά κάνουν την άσκηση λιγότερο ελκυστική. Μήπως, όμως, η εγκατάλειψη ενός τακτικού προγράμματος άσκησης αυξάνει την πιθανότητα να αρρωστήσουν οι άνθρωποι; Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η τακτική, μέτρια σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να κολλήσετε κρυολόγημα ή γρίπη. Ωστόσο, χρειάζεται μέτρο και προσοχή – η άσκηση δεν αποτελεί θεραπεία και το να πιέζετε υπερβολικά τον οργανισμό δεν είναι απαραίτητα ευεργετικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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