Παγκόσμια αύξηση του καρκίνου: Ένας στους πέντε ανθρώπους θα νοσήσει – 67% περισσότερα περιστατικά έως το 2050
YGEIAMOU.GR
Καρκίνος ΕΚΠΑ

Παγκόσμια αύξηση του καρκίνου: Ένας στους πέντε ανθρώπους θα νοσήσει – 67% περισσότερα περιστατικά έως το 2050

Περίπου ένας στους εννέα άνδρες και μία στις 13 γυναίκες αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο - Ο αριθμός των νέων περιστατικών προβλέπεται να φτάσει τα 34 εκατομμύρια έως το 2050, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024

Παγκόσμια αύξηση του καρκίνου: Ένας στους πέντε ανθρώπους θα νοσήσει – 67% περισσότερα περιστατικά έως το 2050
ygeiamou.gr team
Ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (American Cancer Society – ACS) και του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer – IARC) αποκαλύπτουν ότι η επιβάρυνση από τη νόσο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό.

Η καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι σύμφωνα με την έκθεση «Global Cancer Statistics, 2026», περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο το 2024, ενώ 9,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν ένας στους πέντε ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του.

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ygeiamou.gr team
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